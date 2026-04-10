La famiglia più amata della televisione italiana è pronta a fare il suo atteso ritorno. I Cesaroni, la celebre serie, debutta con la settima stagione il 13 aprile in prima serata su Canale 5, a vent’anni dalla prima messa in onda e quattordici dalla sesta. Claudio Amendola, protagonista e ora anche regista, ha descritto con emozione come la serie mantenga la sua «stessa pasta», fedele all’originale ma sapientemente aggiornata ai tempi moderni, integrando la tecnologia senza perdere l’autenticità che l’ha resa un cult.

L'emozione del ritorno e l'omaggio a Fassari

L'accoglienza riservata al cast è stata a dir poco trionfale. Davanti al Teatro Palladium di Roma, nel cuore della Garbatella, quartiere simbolo della serie, una folla di fan ha calorosamente salutato gli attori. Volti storici come Matteo Branciamore, Elda Alvigini, Niccolò Centioni, Federico Russo e Ludovico Fremont, insieme ai nuovi ingressi tra cui Ricky Memphis, Lucia Ocone, Marta Filippi, Andrea Arru, Pietro Serpi e Valentina Bivona, sono stati protagonisti di un momento di intensa partecipazione emotiva, culminato nel canto della sigla insieme a Branciamore. Amendola, visibilmente commosso, ha confessato di non aver dormito la notte precedente per l’emozione del ritorno.

Ha inoltre rivelato che la nuova stagione è interamente dedicata ad Antonello Fassari, l’attore che interpretò l’indimenticabile Cesare Cesaroni e che è scomparso nell’aprile 2025 all'età di 72 anni. Questo omaggio è profondamente integrato anche nella narrazione degli episodi. Il ritrovamento dei set con le scenografie originali è stato un tuffo al cuore per l’intero cast; Amendola ha raccontato che Branciamore, Centioni e Russo si sono commossi nel rivedere quei luoghi, esprimendo un affetto paterno: «Io a loro voglio bene come a dei figli». L'idea per questa settima stagione ha preso forma grazie all'iniziativa del vice-regista Alessandro Panza, che ha scherzosamente parlato di una "letterina a Babbo Natale" per richiederne la produzione.

Nuove trame e temi attuali per la famiglia allargata

La settima stagione, composta da dodici episodi, porterà sul piccolo schermo nuove tensioni e sviluppi. Al centro della trama vi è la crisi della bottiglieria di famiglia, minacciata di essere venduta all’asta dal fratello di Giulio, Augusto (interpretato da Maurizio Mattioli). La serie si arricchisce di due nuove figure chiave: Carlo (Ricky Memphis), suocero di Marco, presentato come un personaggio forte e anticonformista; e Livia (Lucia Ocone), una figura eccentrica che avrà un ruolo fondamentale nel tentativo di salvare la storica attività. Amendola ha ribadito come la famiglia allargata resti il cuore pulsante della serie, con lui stesso nel ruolo di “padre d’Italia”, enfatizzando che l’amore e l’affetto trascendono i legami di parentela.

La narrazione non si sottrae all’attualità, affrontando temi importanti come l’autismo attraverso il personaggio di Olmo (Andrea Arru), un ragazzo neurodivergente. L’intento è quello di abbattere barriere e pregiudizi, promuovendo la sensibilizzazione. Tra gli altri ingressi, Chiara Mastalli interpreta Ines, madre di Olmo, con la quale Mimmo (Federico Russo) avrà una relazione complessa. Non mancheranno le guest star d’eccezione: Paolo Bonolis interagirà con Giulio all’interno della bottiglieria, mentre Fabio Rovazzi sarà presente nel contesto musicale, forse come produttore o collaboratore di Marco.

Il cuore della Garbatella e un'eredità che continua

Il legame indissolubile tra la serie e il quartiere romano della Garbatella è più vivo che mai.

Le riprese si sono svolte nei luoghi iconici che hanno fatto da sfondo a tante avventure, dalla celebre bottiglieria di piazza Giovanni da Triora alle scalinate e agli angoli più caratteristici. Questo profondo radicamento contribuisce a mantenere viva l'eredità dei Cesaroni nel tessuto televisivo italiano. Il ritorno della serie si configura come un evento ricco di emozioni, capace di unire generazioni di spettatori e di rinnovare l'affetto per una delle famiglie più amate, promettendo di offrire al pubblico un mix di risate, sentimenti e riflessioni su temi contemporanei.