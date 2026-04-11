Da lunedì 13 aprile, su Canale 5 tornano I Cesaroni - Il ritorno. La trama riguardante i nuovi episodi, vedono Giulio essere ancora il perno della famiglia. Marco invece sarà alle prese con il ritorno della figlia avuta dalla relazione con Eva: Marta è un'adolescente che per anni ha vissuto lontano dal padre, quindi il suo ritorno alla Garbatella (quartiere storico di Roma) creerà scompiglio.

Anticipazioni I Cesaroni - Il ritorno

Le anticipazioni de I Cesaroni - Il ritorno, vedono Marco alle prese col ritorno di Marta ovvero la figlia nata dalla relazione con Eva: la ragazza è un'adolescente che ha vissuto per anni lontano dal padre e porta con sé tutti i problemi legati alla sua età.

Marco è diventato un produttore musicale e vive con Virginia, dalla quale ha avuto il piccolo Adriano. Walter, migliore amico di Marco dai tempi del liceo, ora lavora come cameriere nella bottiglieria di famiglia.

Anche Rudi e Mimmo hanno trovato la loro strada: il primo lavora come collaboratore scolastico in una scuola della Garbatella, mentre il secondo è un insegnante di sostegno. Giulio continua ad essere il perno della famiglia, diviso tra lavoro e amici di sempre.

Dove e quando seguire la fiction con Claudio Amendola

I Cesaroni tornano su Canale 5 a distanza di 12 anni dall'ultima puntata, ma nella serie tv sono passati 10 anni.

Claudia Amendola che oltre ad essere uno dei personaggi è anche diventato regista ha spiegato che la sfida più grande era quella di non snaturare la trama, anche se dei cambiamenti erano inevitabili: "La mia preoccupazione era quella di non tradire l'anima della serie".

Si tratta di una coproduzione RTI-Publispei prodotta da Verdiana Bixio e scritta da Giulio Calvani, Federico Favot e Francesca Primavera.

C'è grande attesa tra i fan della serie targata Mediaset

Su X, diversi utenti hanno commentato con entusiasmo I Cesaroni - Il ritorno: da un lato c'è chi è curioso di vedere come saranno le nuove trame, mentre dall'altro c'è chi pensa che ormai siano cambiate troppe cose.

Un utente ha affermato: "Per me è un grande sì. Non vedo l'ora di vedere una delle mie fiction preferite". Un altro utente ha aggiunto: "Sono passati 12 anni dall'ultima puntata, ma è come se fosse ieri". Un fan ha commentato: "Felicissima per questo ritorno anche se mi dispiace per alcuni personaggi che non vedremo". Un utente ha affermato: "Pronta per vedere una delle famiglie più belle e incasinate di Roma". Infine c'è chi ha affermato: "Sono emozionatissima al ritorno de I Cesaroni".