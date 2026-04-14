Il tanto atteso ritorno de ‘I Cesaroni’ ha segnato un trionfo per Canale 5, con la prima puntata della nuova stagione che ha conquistato il prime time. L’episodio d’esordio, trasmesso lunedì 13 aprile 2026, ha registrato un successo straordinario, catturando l’attenzione di 3.486.000 telespettatori e raggiungendo un impressionante share del 22,6%. Questi dati confermano il forte legame del pubblico italiano con la storica fiction, che vede tra i suoi protagonisti l’iconico Claudio Amendola, riaffermandone la sua dominanza televisiva.

‘I Cesaroni’ dominano la serata: i dati di ascolto

La performance della serie ha permesso a Canale 5 di affermarsi come leader incontrastato del prime time, superando la concorrenza. Rai 1 si è classificata al secondo posto con l’esordio della nuova serie, ‘La Buona Stella’, che ha attratto 2.768.000 telespettatori e uno share del 16,2%. Il terzo gradino del podio è stato occupato da Rai 3, con l’ultima puntata del programma ‘Lo Stato delle Cose’, seguita da 1.205.000 spettatori (8% di share). Le altre reti hanno registrato dati inferiori, consolidando il successo della fiction romana.

Eccellenti performance anche nell’access prime time

La serata televisiva ha visto risultati notevoli anche nella fascia dell’access prime time.

Su Canale 5, il game show ‘La Ruota della Fortuna’ ha registrato un’audience eccezionale, con 5.578.000 telespettatori e un elevatissimo share del 26%. Ha superato ‘Affari Tuoi’ su Rai 1 (5.105.000 spettatori, 23,7% di share). Altri appuntamenti come ‘Cinque Minuti’ su Rai 1 (4.608.000 telespettatori) e ‘Otto e Mezzo’ su La7 (2.061.000 telespettatori) hanno contribuito a un panorama televisivo dinamico. Il ritorno trionfale de ‘I Cesaroni’ ha catalizzato l’attenzione di un pubblico vasto e diversificato.

‘I Cesaroni’: un fenomeno televisivo radicato nell’immaginario collettivo

La serie ‘I Cesaroni’ si conferma come uno dei pilastri della televisione italiana, radicata nell’immaginario collettivo.

Ambientata nell’iconico quartiere della Garbatella a Roma, la fiction ha narrato con autenticità e leggerezza le dinamiche di una famiglia allargata. Al centro delle vicende, l’indimenticabile figura di Giulio Cesaroni, interpretato magistralmente da Claudio Amendola, capofamiglia alle prese con le vicende quotidiane. Nel corso delle stagioni, la serie ha esplorato temi universali come l’amicizia, l’amore e la crescita personale, coinvolgendo un cast corale e conquistando generazioni di spettatori. Il suo successo duraturo testimonia la capacità di questa produzione di toccare le corde emotive del pubblico, mantenendo viva l’attesa per i nuovi capitoli.