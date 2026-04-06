Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore promettono colpi di scena clamorosi nelle puntate in onda fino al 20 aprile 2026. Al centro della trama troviamo ancora una volta Adelaide, pronta a fare i conti con una verità sconvolgente legata a Fiona Marchesi, la misteriosa madre di Ettore e Greta.

Tra segreti, rivelazioni e tensioni familiari, la soap di Rai 1 entra nel vivo con sviluppi destinati a cambiare gli equilibri tra i protagonisti.

Adelaide sconvolta: chi è davvero Fiona Marchesi

Il fulcro delle nuove puntate sarà la scoperta dell’identità di Fiona Marchesi.

Adelaide, già turbata dall’imminente arrivo della donna a Milano, inizierà a sospettare che dietro la sua presenza si nasconda molto più di quanto appaia.

Grazie al ritorno di Matteo da Londra, emergeranno informazioni decisive: sarà proprio lui a fornire il tassello mancante che permetterà alla contessa di collegare tutti i pezzi del puzzle.

La verità che verrà a galla non sarà affatto banale: Fiona non è soltanto la madre di Ettore, ma una figura chiave in un intreccio familiare molto più complesso e delicato.

Una rivelazione destinata a cambiare tutto

Quando Adelaide scoprirà chi è realmente Fiona, resterà profondamente scossa. La contessa capirà che il ritorno della donna non è casuale, ma nasconde implicazioni importanti per tutta la famiglia Marchesi.

Anche Umberto adotterà un atteggiamento prudente, consapevole che questa rivelazione potrebbe avere conseguenze non solo personali, ma anche sugli equilibri della Galleria Milano Moda.

Il passato dei Marchesi, infatti, si rivelerà molto più intricato del previsto, aprendo nuovi scenari narrativi.

Il segreto dei Marchesi: tensioni tra Ettore e Greta

Nel frattempo, la tensione crescerà attorno ai figli di Fiona. Ettore si mostrerà determinato a difendere la madre, mentre Greta continuerà a mantenere un atteggiamento ambiguo e silenzioso.

Questo comportamento alimenterà ulteriormente i sospetti di Adelaide, sempre più convinta che i due stiano nascondendo qualcosa di importante.

Secondo le anticipazioni, potrebbe emergere un legame familiare sconvolgente, capace di cambiare per sempre i rapporti tra i protagonisti.

Drammi e colpi di scena al Paradiso delle signore

Oltre al mistero di Fiona Marchesi, le puntate fino al 20 aprile saranno ricche di storyline secondarie: