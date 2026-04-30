Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1 fino al 15 maggio 2026, i telespettatori assisteranno a un colpo di scena: il ritrovamento della giacca di Cesare Brugnoli nei Navigli farà temere per la sua vita. L’indumento verrà recuperato lungo il canale in condizioni tali da far pensare a una caduta o a un gesto estremo, spingendo tutti a ipotizzare il peggio per il destino del giovane.
Ritrovata la giacca di Cesare sui Navigli: le anticipazioni
Il capo d'abbigliamento dell'uomo verrà rinvenuto nei pressi dei canali milanesi.
Il luogo del ritrovamento e l'assenza di altri effetti personali faranno scattare l'allarme, inducendo a escludere la tesi di una fuga volontaria.
Rebecca reagirà con preoccupazione, mentre Irene, già segnata dai sensi di colpa, vedrà aggravarsi ulteriormente la situazione. Sarà proprio lei a insistere per continuare a cercare Cesare, convinta che possa essere ancora vivo.
Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Cesare viene ritrovato vivo
Le ricerche si concentreranno nella zona dei Navigli senza però dare frutti nell'immediato. Tuttavia, nonostante i timori dei suoi cari, Cesare sarà ancora vivo, seppur in condizioni critiche. L'uomo, infatti, ridotto sul lastrico dal gioco d'azzardo, si nasconderà per sottrarsi alle conseguenze delle sue azioni.
Dopo aver ascoltato un appello rivolto a lui, deciderà di uscire allo scoperto.
Cesare nel baratro dopo Irene
La crisi di Cesare affonda le radici nei giorni precedenti alla scomparsa. Dopo essere stato lasciato da Irene proprio all’altare, l’uomo cercherà inizialmente di mantenere il controllo, ma il colpo sarà troppo forte per essere assorbito in poco tempo.
Nei giorni successivi, Cesare proverà a voltare pagina, ma sarà proprio questo maldestro tentativo di fuga emotiva a spingerlo verso scelte impulsive. Cercando distrazione, si lascerà trascinare nel vortice del gioco d'azzardo, entrando in un giro che lo porterà rapidamente a perdere il controllo.
Le perdite economiche lo metteranno in una posizione sempre più fragile. Isolato e senza punti di riferimento – con Irene ormai lontana – Cesare smette di dare notizie di sé, facendo perdere le proprie tracce.