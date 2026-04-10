Le nuove puntate di Il Paradiso delle Signore in onda dal 20 al 24 aprile promettono colpi di scena e sviluppi inaspettati. Tra segreti pronti a venire a galla, scelte difficili e relazioni sempre più complicate, i protagonisti saranno chiamati ad affrontare momenti decisivi.

Adelaide sotto ricatto: Greta conosce la verità

Il fulcro delle prossime puntate ruota attorno a Adelaide, che si troverà in una situazione estremamente delicata. La donna scoprirà infatti che Greta è a conoscenza del suo segreto più grande: Umberto è il vero padre di Odile.

Questa rivelazione rischia di avere conseguenze devastanti. Greta, determinata a non cedere, minaccerà Adelaide, mettendola con le spalle al muro. La tensione crescerà di episodio in episodio, mentre i Guarnieri attendono una risposta cruciale dai Marchesi per lasciare Milano definitivamente.

Agata pronta a ricominciare: Mimmo al suo fianco

Parallelamente, Agata si prepara a voltare pagina. La giovane è pronta a iniziare una nuova vita, lasciandosi alle spalle le difficoltà del passato.

Fondamentale sarà il supporto di Mimmo, che si dimostrerà una presenza solida e incoraggiante. Il loro legame potrebbe rafforzarsi ulteriormente, aprendo nuovi scenari anche sul piano sentimentale.

Caterina delusa: il concorso ALMAT prende una piega amara

Non arrivano buone notizie per Caterina, impegnata nel concorso ALMAT. La ragazza vivrà una grande delusione quando scoprirà che il bozzetto da lei scartato è stato presentato da un’altra allieva.

Questo evento metterà in discussione le sue scelte e la sua sicurezza, portandola a riflettere sul proprio talento e sulle opportunità perse. Un momento difficile che potrebbe però rappresentare una svolta per la sua crescita personale.

Delia e Botteri: un annuncio rimandato

Nel frattempo, Delia e Botteri sono pronti a fare una comunicazione importante a Teo. Tuttavia, una notizia inattesa rischierà di mandare tutto all’aria, creando tensioni e cambiando i piani all’ultimo momento.

Il mistero su questa rivelazione tiene alta la curiosità, lasciando presagire sviluppi significativi nelle dinamiche tra i personaggi coinvolti.

Rosa cambia le carte in tavola

Grande protagonista sarà anche Rosa, che prenderà una decisione sorprendente. La donna valuterà una mossa capace di modificare il giudizio della critica sul suo romanzo.

Si tratta di una scelta coraggiosa, che potrebbe ribaltare il suo destino professionale e personale. Resta da capire se questa strategia porterà al successo o a nuove complicazioni.