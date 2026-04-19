Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la settimana fino al 30 aprile 2026 confermano un addio: Ettore lascerà Milano. Il giovane partirà per Londra, chiudendo il suo tormentato legame con Odile nelle puntate in onda su Rai 1 e RaiPlay.

Il Paradiso delle Signore: perché Ettore lascia Milano e va a Londra?

Preso atto dell'impossibilità di riconquistare la fiducia di Odile, il giovane interromperà ogni tentativo di riconciliazione. La scelta di trasferirsi oltremanica segnerà la fine del suo arco narrativo nella soap. Salutando la sorella e la città, Ettore uscirà di scena.

Spoiler Il Paradiso delle Signore: Greta ruba il testamento di Umberto

Mentre Odile affronterà la solitudine, Greta Marchesi metterà in atto il suo piano più audace: il furto del testamento di Umberto Guarnieri. Tuttavia, un colpo di scena rimescolerà le carte: il documento sparirà nel nulla, bloccando le ambizioni della stilista.

Il faccia a faccia a Villa Guarnieri: Greta sfida la Contessa

La tregua a Villa Guarnieri avrà vita breve. Convinti di aver neutralizzato i Marchesi, Adelaide e Umberto dovranno fare i conti con l'intraprendenza di Greta. La donna chiederà un confronto diretto con la Contessa, rischiando di portare a galla verità che potrebbero distruggere la famiglia Guarnieri.

Irene si sposa, giustizia per Caterina

Nelle altre vicende trattate nelle puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda fino al 30 aprile, Caterina otterrà giustizia nel caso ALMAT grazie all’aiuto di Fulvio e Valeria. Delia sarà combattuta tra Hollywood e i sentimenti per Botteri, mentre Teo proverà a guidarla. Le Veneri decideranno di sorprendere Irene con un regalo speciale in vista delle nozze, per dimostrarle tutto il loro affetto e celebrarla in un momento così importante della sua vita. Rosa riceverà l’incoraggiamento della critica Colette Bernard, a cui avrà inviato alcuni capitoli inediti del suo libro, e grazie a questo ritroverà fiducia in sé stessa, riavvicinandosi anche a Marcello dopo un gesto romantico. Intanto Marta dirà la verità su Ettore a Odile, mentre Greta continuerà a muoversi nell’ombra, pronta a colpire ancora e a mettere tutti in difficoltà.