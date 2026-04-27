Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 10 delle puntate in onda fino all’8 maggio 2026 rivelano che Michelino finirà al centro di una situazione pericolosa dopo l’incontro con un uomo sospetto. Mirella capirà subito che non si tratta di un episodio innocuo e temerà il peggio per suo figlio.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 10: chi è l'uomo misterioso che spaventa Mirella?

Michelino verrà visto parlare con uno sconosciuto. Non si tratterà di un incontro casuale. L’atteggiamento dell’uomo sarà ambiguo e lascerà subito intendere che le sue intenzioni non siano buone.

Mirella capirà che qualcosa non torna. Non sottovaluterà l'accaduto e collegherà l’episodio a un passato che non ha mai davvero superato.

Mirella faccia a faccia con l'incubo

Per Mirella non sarà semplice preoccupazione: temerà che quell’uomo sia una minaccia reale per suo figlio.

Il timore sarà che Michelino sia stato scelto come bersaglio e che il primo contatto rappresenti solo l’inizio. Il fatto che lo sconosciuto riesca a presentarsi direttamente davanti a lei, senza nascondersi, renderà la situazione ancora più grave.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 10: Matteo salva Odile, addio amaro per Rosa e Irene

Intanto, nelle stesse puntate de Il Paradiso delle Signore 10, il senso di instabilità colpirà anche gli altri protagonisti.

La tensione salirà anche per Cesare che, dopo essersi lasciato trascinare in una situazione rischiosa, scomparirà nel nulla, lasciando Rebecca e l'intero Paradiso con il fiato sospeso.

A complicare ulteriormente il quadro, Matteo Portelli riuscirà a liberare Odile Di Sant'Erasmo. La giovane, ancora segnata dal trauma del sequestro, prenderà decisioni impulsive sul lavoro. Sarà, quindi, necessario aiutarla a ritrovare un equilibrio dopo quanto vissuto, motivo per cui Umberto, sempre più preoccupato per questo comportamento imprevedibile, deciderà di intervenire.

Nelle trame de Il Paradiso delle Signore, ci sarà anche la partenza di Rosa Camilli per il Vietnam e l’addio con Marcello segneranno un altro distacco importante, mentre Irene sceglierà di lasciare Milano con Johnny dopo aver annullato le nozze.