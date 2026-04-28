Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 10, in onda fino all'8 maggio, segneranno una svolta per Mirella. Un uomo legato al suo passato si presenterà davanti a lei, riaprendo una ferita mai chiusa. Non sarà un incontro casuale e porterà conseguenze pericolose, soprattutto per il piccolo Michelino, figlio di Mirella.

Mirella ritrova un uomo che credeva di aver dimenticato: quali segreti nasconde lo sconosciuto?

L’uomo comparirà davanti a lei e si farà riconoscere subito, svelando un legame mai interrotto, connesso a un vecchio segreto che la donna non ha mai davvero risolto.

Mirella apparirà in evidente difficoltà, segno che quell’incontro non sarà affatto neutro. L’uomo si presenterà con un intento chiaro, dimostrando di essere tornato per un motivo preciso.

Mirella è costretta a rivivere il suo incubo

Questo ritorno riporterà in superficie una situazione irrisolta della vita di Mirella. La donna capirà subito che non si tratterà di un episodio isolato, ma di qualcosa destinato a proseguire.

L’uomo non resterà ai margini, ma entrerà di nuovo nella sua realtà, costringendola a confrontarsi con ciò che aveva cercato di lasciarsi alle spalle.

Michelino in pericolo, l'uomo del passato punta il bambino

Il timore di Mirella, ovvero che Michelino possa essere stato avvicinato, diventerà sempre più fondato.

Non si tratterà più solo di un problema personale. La situazione assumerà contorni più gravi, perché potrebbe coinvolgere direttamente il bambino.

Cesare scompare nel nulla, Odile segnata dal trauma

Mentre Mirella vive questa angoscia, l'intero Paradiso è scosso da altre vicende. Dopo essere stato lasciato all'altare da Irene, Cesare sarà irreperibile e la preoccupazione crescerà di ora in ora. Irene scoprirà la sua scomparsa poco prima della partenza da Milano con Johnny. Odile, dopo essere stata liberata, cercherà di reagire, ma resterà segnata dal trauma del sequestro, arrivando a prendere decisioni impulsive sul lavoro. Marcello, invece, perderà un oggetto simbolo del legame con Rosa e vivrà lo smarrimento come un presagio negativo.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì nel pomeriggio di Rai 1 ed è disponibile in contemporanea in streaming su RaiPlay.