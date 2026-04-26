La settimana da lunedì 4 a venerdì 8 maggio si muove come una corda tesa per alcuni dei protagonisti de Il Paradiso delle signore. Le anticipazioni della soap pomeridiana di Rai 1 annunciano che nelle puntate in onda alle 16:10 ci saranno diversi eventi pronti a sconvolgere i dipendenti del negozio. Un incontro che doveva chiarire tensioni si trasforma in un momento drammatico, una ragazza sparisce nel nulla, un matrimonio si spezza all’ultimo istante e chi resta deve affrontare scelte che cambiano direzione alle loro vite. In mezzo a questo caos, due immagini dominano tutto: Greta ferita in modo gravissimo a causa di un terribile incidente e Matteo che, dopo giorni di silenzio e paura, riesce finalmente a riportare Odile alla libertà.

Greta ha un incidente terribile, mentre Matteo riesce a trovare Odile

L’incontro tra Greta e Adelaide precipita in un istante: un gesto, un movimento sbagliato, un attimo che si spezza e Greta vivrà momenti terribili, lasciando Adelaide paralizzata dal terrore. Le anticipazioni delle puntate in onda su Rai 1 dal 4 all'8 maggio parlano chiaro: Greta avrà un terribile incidente. La contessa, già sconvolta dalla scomparsa di Odile, vive ore in cui ogni respiro pesa come un macigno. Intanto la sparizione di Odile diventa un enigma che nessuno riesce a sciogliere: nessuna traccia, nessun indizio, solo un vuoto che cresce. È Matteo a cogliere un dettaglio che cambia tutto, un segno minimo che gli fa capire che la ragazza non si è allontanata da sola.

Da quel momento la sua ricerca diventa una corsa ostinata, fatta di tentativi, percorsi sbagliati e intuizioni che sembrano svanire. Alla fine, però, Matteo raggiungerà il luogo in cui Odile è trattenuta e la riporta fuori. Il ritorno a casa non porterà sollievo: Odile sarà ancora scossa, chiusa, determinata a cancellare ogni traccia dei fratelli Marchesi e a respingere chiunque provi ad avvicinarsi. Va ricordato infatti che per mesi la figlia di Adelaide è stata ingannata da Ettore, che non le ha mai rivelato di essere il nipote di Umberto e, pertanto, un membro della famiglia Guarnieri.

Irene scappa con Johnny, Cesare scompare e si mette in pericolo

Mentre Greta lotta per riprendersi e Odile tenta di ritrovare un equilibrio impossibile, il resto della settimana sarà segnato da scelte che cambieranno tutto.

Irene, nel giorno delle nozze, non riuscirà a pronunciare il sì. Il peso di ciò che prova per Johnny diventerà insostenibile, e la Cipriani abbandonerà Cesare nel momento più delicato. Poco dopo, raggiungerà Johnny e partirà con lui, lasciando il grande magazzino senza la sua Capocommessa. Le Veneri dovranno riorganizzarsi in fretta, e Rosa prenderà temporaneamente il suo posto come commessa. Ma anche per la giornalista arriverà un momento decisivo: Tancredi infatti le farà avere una proposta lavorativa veramente allettante, che potrebbe cambiarle la vita. Tuttavia, le anticipazioni delle prossime puntate non rivelano un impiego tranquillo, ma si tratterà di partire per il Vietnam come reporter di guerra.

Una scelta che la porterà lontano da Marcello, proprio mentre lui vive un presentimento inquietante dopo aver perso un oggetto simbolico del loro legame. Stando alle trame ormai trapelate in merito agli episodi in onda dal 4 all'8 maggio, Barbieri perderà un oggetto che lo tiene legato a Rosa e che rappresenta il simbolo del loro amore. Tale presagio farà intuire che forse per la reporter ci sia un destino incerto e forse anche pericoloso, visto il luogo in cui andrà a lavorare. Va inoltre ricordato che anche un caro amico americano di Johnny, di nome Brian, ha recentemente perso la vita proprio in Vietnam, poiché è andato a combattere in guerra. Non è ancora detto che Rosa perderà la vita e occorrerà attendere le prossime puntate e soprattutto il finale di stagione per scoprire cosa accadrà alla giornalista.

Cesare, invece, ferito dall’abbandono, proverà a reagire, ma finirà per imboccare una strada pericolosa. A un certo punto, di lui non arriverà più alcuna notizia. Rebecca, pertanto, sarà fortemente preoccupata per le sorti di suo fratello, mentre Irene verrà a sapere cosa è accaduto all'ormai ex fidanzato e mancato marito proprio mentre starà partendo per un lungo viaggio con Johnny. Anche in questo caso bisognerà aspettare ulteriori anticipazioni per scoprire se la capo commessa de Il Paradiso delle signore preferirà rinunciare al periodo di vacanza con il nuovo fidanzato e se i sensi di colpa per l'ex le faranno cambiare idea e la tratterranno a Milano.