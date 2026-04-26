La macchina produttiva de Il Paradiso delle Signore è pronta a ripartire: le riprese dell’undicesima stagione inizieranno a fine maggio, ma per rivedere gli episodi in TV bisognerà attendere settembre. Nel frattempo, emergono le prime indiscrezioni sul cast, tra conferme importanti e possibili uscite di scena che potrebbero cambiare gli equilibri della soap.

Riprese al via a maggio: quando torna la soap su Rai 1

Gli appassionati dovranno avere ancora un po’ di pazienza. Anche se il set riaprirà a breve, la messa in onda è prevista come di consueto per l’autunno.

La fascia pomeridiana di Rai 1 accoglierà nuovamente le vicende del grande magazzino milanese più famoso della TV italiana.

Ciro Puglisi confermato: presenza fissa nella nuova stagione

Tra le certezze della prossima stagione c’è Ciro Puglisi, personaggio che continuerà a essere parte integrante delle trame. La sua presenza è stata confermata e, secondo le anticipazioni, potrebbe avere un ruolo ancora più centrale nelle dinamiche familiari e lavorative.

Il pubblico potrà quindi continuare a seguire le sue vicende, che nelle ultime stagioni hanno conquistato spazio e attenzione.

Rosa in bilico: possibile uscita di scena

Situazione diversa per Rosa, uno dei personaggi più discussi degli ultimi episodi.

La sua presenza nella stagione 11 non è ancora certa e resta in forte dubbio.

Secondo le indiscrezioni, il personaggio potrebbe lasciare Milano per inseguire nuove opportunità professionali, aprendo così a una possibile uscita dalla trama. Una scelta narrativa che potrebbe segnare un punto di svolta importante.

Non si esclude però un colpo di scena: gli autori potrebbero decidere di mantenerla, magari con una storyline rinnovata.

Cosa aspettarsi dalla stagione 11

La nuova stagione promette:

Nuove dinamiche sentimentali

Cambiamenti nel grande magazzino

Ingresso di nuovi personaggi

Possibili addii importanti

Con conferme e incertezze, l’undicesima stagione si prepara a portare novità e colpi di scena, mantenendo alta l’attenzione del pubblico.

Conclusione

Tra ritorni attesi e possibili addii, Il Paradiso delle Signore 11 si preannuncia ricco di sviluppi. La conferma di Ciro rassicura i fan, mentre il destino di Rosa resta uno dei principali interrogativi.

L’appuntamento è fissato per settembre, quando la soap tornerà a emozionare milioni di spettatori con nuove storie, intrighi e passioni.