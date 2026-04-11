Il Paradiso delle Signore 11 è ufficialmente confermato: la Rai ha deciso di puntare ancora una volta sulla celebre soap pomeridiana, consolidando il suo ruolo centrale nel palinsesto di Rai 1. Dopo il grande successo delle stagioni precedenti, la macchina produttiva è pronta a rimettersi in moto.

Riprese al via entro fine maggio 2026

Secondo le ultime indiscrezioni, le riprese dell’undicesima stagione de Il Paradiso delle Signore inizieranno entro la fine di maggio 2026. Una scelta strategica che permetterà alla produzione di lavorare con anticipo sui nuovi episodi, garantendo continuità e qualità narrativa.

Il set tornerà quindi ad animarsi con i protagonisti più amati della soap, pronti a dare vita a nuove trame ricche di colpi di scena, intrecci sentimentali e sviluppi inattesi.

Messa in onda prevista da settembre su Rai 1

Nonostante l’inizio delle riprese in primavera, le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 11 andranno in onda a partire da settembre 2026 su Rai 1. La programmazione seguirà quindi il consueto schema, con la soap pronta a occupare la fascia pomeridiana dopo la pausa estiva.

Questa scelta rientra nella tradizione televisiva della rete, che utilizza l’estate come periodo di stop per poi rilanciare i titoli di punta con l’arrivo dell’autunno.

Una conferma importante per il palinsesto Rai

La riconferma della soap rappresenta una decisione strategica per la Rai, che continua a investire su un prodotto capace di garantire ascolti solidi e un pubblico fedele.

Negli ultimi anni, infatti, Il Paradiso delle Signore si è affermato come uno dei programmi più seguiti del daytime, diventando un punto di riferimento per milioni di telespettatori italiani.

Cosa aspettarsi dalla nuova stagione

La stagione 11 promette di essere ricca di novità. Anche se i dettagli ufficiali sulla trama sono ancora top secret, è lecito aspettarsi:

Nuovi intrecci amorosi

Ritorni sorprendenti

Nuovi personaggi pronti a cambiare gli equilibri

Evoluzioni nelle storie già avviate

Gli sceneggiatori sono già al lavoro per costruire una narrazione coinvolgente, in grado di mantenere alta l’attenzione del pubblico.

Il successo continuo della soap italiana

Il successo de Il Paradiso delle Signore dimostra come le produzioni italiane possano competere con le grandi soap internazionali. Ambientata in un elegante grande magazzino nella Milano degli anni ’50 e ’60, la serie ha saputo conquistare il pubblico grazie a: