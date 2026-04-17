Il Paradiso delle Signore, nella puntata andata in onda oggi, 17 aprile, su Rai 1, ha regalato la confessione del segreto di Agata, che ha ammesso a Mimmo di averlo tradito: “Ho baciato il mio professore”. Una rivelazione che non solo ha sconvolto il ragazzo, ma che ha anche messo in crisi la loro relazione.

Mimmo scopre la verità sulle bugie di Agata a Firenze

Il confronto è iniziato quando Mimmo, ormai pieno di dubbi, ha deciso di affrontare Agata. Il ragazzo ha raccontato di aver indagato da solo, arrivando a contattare la segreteria del corso che Agata stava frequentando a Firenze, scoprendo che la versione della fidanzata – gli aveva detto che il progetto era stato fermato – non corrispondeva alla realtà: “Il progetto non si è mai fermato, non c’è mai stato nessun problema.

I tuoi colleghi sono ancora lì a lavorare”.

Messa alle strette, Agata ha ammesso che non poteva più restare in quel contesto, senza però rivelare subito il vero motivo. A quel punto, Mimmo le ha fatto una domanda in merito a un regalo che la ragazza aveva ricevuto di recente: “Chi ti ha fatto quel ritratto, Agata?”.

Agata confessa il bacio con il professore: 'È stato un errore'

Agata ha confessato che dietro il suo comportamento si nascondeva il coinvolgimento con il professore: “Il professore mi ha baciato, è stato lui a farlo. Mi dispiace, Mimmo. Non volevo mentirti”.

La giovane ha spiegato che tutto è nato da una stima lavorativa, trasformata poi in simpatia, fino a superare il limite. Agata ha cercato di ridimensionare l’accaduto, definendolo un errore: “Per me non ha significato niente, mi sono lasciata trasportare”.

Ha inoltre ribadito di aver capito subito di aver sbagliato e di aver preso le distanze proprio per questo, tornando da Mimmo.

Mimmo chiede tempo: la storia d'amore è finita?

Le parole di Agata non sono bastate a calmare Mimmo, che ha reagito esprimendo il suo dolore e mettendo in discussione il loro rapporto: “Io non so più chi sei. Io ti ho dato tutto, eri l’amore della mia vita”.

Nonostante Agata abbia provato a salvare la relazione – “È per questo che sono tornata, perché ti amo” –, Mimmo ha chiesto del tempo per riflettere e capire il da farsi. Sarà davvero la fine per la loro storia d'amore?