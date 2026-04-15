Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore in onda dal 27 al 30 aprile promettono colpi di scena, tensioni e decisioni difficili. Al centro della trama troviamo una Greta sempre più spietata, mentre Marta prende una decisione destinata a cambiare tutto. Vediamo nel dettaglio cosa accadrà.

Caterina ottiene giustizia: svolta nel concorso ALMAT

Finalmente arrivano buone notizie per Caterina, che riesce a ottenere la tanto attesa giustizia sul concorso ALMAT. Decisivo sarà il sostegno di Fulvio e Valeria, che non esitano a schierarsi dalla sua parte.

Questo sviluppo rappresenta un momento importante, non solo per Caterina, ma anche per gli equilibri interni, dimostrando che la verità può emergere anche nelle situazioni più complesse.

Delia tra amore e carriera: Hollywood o Botteri?

Uno dei dilemmi più intensi riguarda Delia, combattuta tra:

la possibilità di partire per Hollywood , inseguendo il sogno di una carriera internazionale

, inseguendo il sogno di una carriera internazionale il sentimento che la lega a Botteri

La situazione si complica ulteriormente, ma potrebbe esserci una svolta grazie a Teo, pronto ad aiutarla a fare chiarezza. La scelta di Delia sarà cruciale e potrebbe segnare un punto di non ritorno.

Le Veneri e il regalo per Irene: idea originale di Johnny

Nel frattempo, le Veneri si dedicano a un momento più leggero: stanno organizzando un regalo di matrimonio per Irene.

A sorprendere tutti è Johnny, che propone un’idea originale e fuori dagli schemi. Questo dettaglio aggiunge un tocco di freschezza e leggerezza alla trama, bilanciando le tensioni principali.

Adelaide e Umberto sotto ricatto: Greta senza scrupoli

La situazione si fa sempre più drammatica per Adelaide e Umberto, che vivono ore di grande angoscia. I due sono infatti sotto ricatto di Greta, ormai decisa a portare avanti il suo piano senza alcuna esitazione.

Greta si conferma una figura fredda e calcolatrice, pronta a tutto pur di ottenere ciò che vuole. Il suo comportamento rischia di travolgere tutti.

Marta sconvolge tutti: la verità viene a galla

Il momento più forte delle puntate arriva con Marta, che decide di raccontare tutta la verità a Odile.

Questa rivelazione ha conseguenze immediate:

Odile affronta Ettore

non gli lascia spazio per spiegazioni

lo scontro diventa inevitabile

La scelta di Marta segna un punto di svolta importante e promette di cambiare definitivamente gli equilibri tra i personaggi.