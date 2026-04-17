Nella settimana che va da lunedì 20 a venerdì 24 aprile su Rai 1 si apprestano ad andare in onda i nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore. Stando a quanto si apprende dagli spoiler Umberto Guarnieri tenta il tutto per tutto contro i fratelli Marchesi per costringerli ad andare lontano da Milano. Marcello e Rosa invece ritrovano la complicità che un tempo avevano perso grazie alla scrittura del romanzo.

Il Paradiso delle Signore: la trama dei nuovi episodi

Il Paradiso delle Signore si appresta ad arrivare al gran finale di stagione, ma nel frattempo le anticipazioni vedono ricchi colpi di scena.

Adelaide e Umberto mettono in atto un piano per incastrare i fratelli Marchesi e proteggere Odile, ma qualcosa va storto e Matteo finisce in prigione. A quel punto Matteo chiede a Marcello di consegnare un bigliettino alla Contessa di Sant'Erasmo. Intanto Guarnieri rivela a Marta che Ettore e Greta sono figli di Arturo. Uscito dal carcere, Matteo intende raccontare tutta la verità ad Odile, ma anche in questo caso qualcosa va storto. Umberto mette alle strette i Marchesi per costringerli ad andare lontano da Milano, ma tra Ettore e Greta quest'ultima non sembra intenzionata a cedere. Greta infatti, tenta il tutto per tutto rivelando ad Odile che suo padre è Umberto.

Per quanto riguarda gli altri protagonisti, Rosa incoraggiata da Marcello riprende a scrivere il romanzo e tra i due sembra ritornare la complicità che un tempo era stata persa.

Agata pensa di aver perso Mimmo, ma quest'ultimo le procura un nuovo lavoro a Firenze. Johnny diventa milionario e decide di partire per un lungo viaggio, mentre Irene è spiazzata dallo stile di vita del musicista. Caterina invece riceve una brutta delusione dopo il concorso ALMAT, poiché i suoi bozzetti vengono scartati.

Cambio programmazione in vista del 1° maggio 2026

In occasione del 1° maggio nonché giorno di festività, la Rai ha deciso di sospendere la programmazione. Dunque le vicende del magazzino più famoso di Milano subiranno un momentaneo stop: dal 20 al 24 aprile la tv soap andrà in onda regolarmente, ma venerdì 1° maggio 2026 ci sarà una breve pausa. Il gran finale di stagione invece è previsto per venerdì 22 maggio, salvo cambiamenti di palinsesto dell'ultima ora.