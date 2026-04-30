Da lunedì 4 a venerdì 8 maggio tornano su Rai 1 i nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore. Irene ha deciso di lasciare Cesare Botteri ad un passo dalle nozze, per poi partire per un lungo viaggio con Johnny. Intanto al magazzino per sopperire all'assenza prolungata della capocommessa, Rosa decide di tornare a lavorare momentaneamente prima di partire come reporter in una zona di guerra.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore

In occasione dei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni vedono diversi colpi di scena. Irene ha infatti deciso di lasciare Botteri all'altera per intraprendere un lungo viaggio con Johnny.

Quest'ultimo per dimenticare la delusione d'amore con l'ormai ex promessa sposa inizia a fare un gioco molto pericoloso, tanto che Rebecca non vedendolo da giorni inizia a pensare che Cesare si sia messo in qualche guaio o addirittura che sia in pericolo. La stessa Irene scopre che Botteri è irreperibile da alcuni giorni, ma al momento non è chiaro se la donna decida di mondare o meno a monte il viaggio con il suo nuovo amore.

Intanto al Paradiso le Veneri si ritrovano a dover fronteggiare l'assenza della Cipriani, quindi Rosa per aiutare le ragazze decide di tornare momentaneamente a lavorare. Tancredi prima di partire per Milano ha infatti fatto recapitare una busta alla Camilli in cui un noto editore chiede alla donna di partire come report in Vietnam.

Nel momento in cui Rosa decide di accettare la proposta di lavoro, riceve il supporto di Marcello; poco dopo la partenza della sua amata, Marcello perde un oggetto appartenente alla Camilli e ciò lo porta ad avere un presagio negativo.

Per quanto riguarda i fratelli Marchesi, Greta è vittima di un'incidente. Roberto invece riesce a trovare e liberare Odile che una volta tornata sembra essere piuttosto scossa dal rapimento. La contessina si è convinta di non dover più accettare consigli da nessuno al punto da non essere influenzata, quindi prenderà una decisone che potrebbe anche mettere in difficoltà lo stesso magazzino. Odile riuscirà a superare il momento di difficoltà solo ed esclusivamente grazie all'aiuto di Roberto che da sempre ha cercato di proteggerla col suo amore.

Cambio di programma per la soap Rai

In vista del 1° maggio, la Rai ha deciso di non mandare in onda l'amata tv soap.

Dunque la programmazione torna ad essere regolare dal 4 all'8 maggio su Rai 1 alle ore 16:10.

Gli episodi de Il Paradiso delle Signore sono disponibili anche sulla piattaforma RaiPlay nella sezione dedicata.