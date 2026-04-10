Nelle prossime puntate del Paradiso delle Signore, che andranno in onda su Rai1 dal 20 al 24 aprile 2026, ci saranno degli sviluppi intriganti attorno alla famiglia Marchesi. Matteo, dopo essere stato arrestato per essersi introdotto in segreto nella casa di Ettore e Greta, rivelerà a Umberto e Adelaide di aver scoperto chi sia il vero padre dei due fratelli. La persona in questione è Arturo, fratello di Umberto. Guarnieri, dal canto suo, alla luce di questa scoperta crederà di avere in pugno i due fratelli, ma qualcosa potrebbe andare in maniera diversa.

Greta, infatti, è a conoscenza di un segreto che custodisce Adelaide, ovvero, sa che Umberto sia il vero padre di Odile. La donna, così, minaccerà la contessa di rivelare tutto alla giovane.

Anticipazioni Paradiso delle Signore: Greta minaccia Adelaide

Le prossime puntate del Paradiso delle Signore saranno ricche di colpi di scena. Al centro dell'attenzione ci sarà soprattutto l'intrigo inerente i fratelli Marchesi. Umberto Guarnieri scoprirà che i due siano figli di suo fratello, cosa che non esiterà a rivelare ai diretti interessati e a Marta. Il commendatore sarà convinto di poter dettare le sue condizioni, ma si sbaglierà, in quanto Greta non avrà nessuna intenzione di arrendersi. La donna, infatti, andrà da Adelaide con il preciso intento di intimorirla.

Nello specifico, le dirà che, se non dissuaderà Umberto dal suo intento di cacciare lei e suo fratello da Milano, lei rivelerà ad Odile chi sia il suo vero padre. Questo sviluppo, naturalmente, potrebbe cambiare considerevolmente i piani di vendetta di Adelaide e Umberto contro i Marchesi.

Agata crede di aver perso Mimmo per sempre

Nel frattempo, ad animare le prossime puntate del Paradiso delle Signore sarà anche un altro intrigo che riguarderà Agnese. Quest'ultima, dopo essere tornata inaspettatamente da Firenze senza dare spiegazioni appropriate e suscitando innumerevoli dubbi nella famiglia, si vedrà costretta ad affrontare anche un'altra situazione incresciosa. La giovane sarà sempre più convinta di aver perso Mimmo per sempre, sta di fatto che si confiderà con Concetta, a cui manifesterà tutte le sue preoccupazioni.

L'arrivo di un telegramma inaspettato dalla scuola di Firenze, però, potrebbe cambiare le sorti della coppia. Mimmo capirà di dover fare qualcosa per non sprecare il talento della giovane, sta di fatto che manderà, a sua volta, un telegramma alla scuola di Firenze sperando di far ottenere ad Agata un'altra chance. Questo, dunque, potrebbe generare un riavvicinamento tra i due e un possibile trasferimento definitivo lontano da Milano.

Irene sposerà davvero Cesare o ci sarà un colpo di scena?

Un'altra storia da sviscerare, poi, sarà quella che coinvolge Irene, Cesare e Johnny. Quest'ultimo racconterà dei suoi progetti di vita libera, lontano da Milano, privo di qualunque legame e condizionamento.

Acquisire queste informazioni getterà Irene nel caos che, per contro, sta per vincolare la sua vita ad un'altra persona per il resto della sua vita. Riusciranno a sposarsi Irene e Cesare, oppure all'ultimo ci potrebbe essere qualche colpo di scena?