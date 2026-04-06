Il Paradiso delle Signore continua a conquistare il pubblico del pomeriggio di Rai 1 e, per la stagione 2026, arriva una novità importante: la soap non chiuderà più a inizio maggio come da tradizione, ma andrà avanti fino a fine mese, regalando agli spettatori diverse puntate in più.
Il Paradiso delle Signore 10: nuova data del finale su Rai 1
Secondo le ultime indiscrezioni sulla programmazione Rai, la decima stagione de Il Paradiso delle Signore si concluderà venerdì 22 maggio 2026.
Si tratta di un cambiamento significativo rispetto agli anni precedenti, quando la soap terminava nei primi giorni di maggio.
La nuova scelta permette di prolungare la messa in onda di circa due o tre settimane.
In questo modo, il pubblico potrà seguire più a lungo le vicende dei protagonisti, tra cui Adelaide, Marcello, Vittorio e Umberto, nel celebre grande magazzino milanese ambientato negli anni ’60.
Perché la soap si allunga fino a fine maggio
La decisione di Rai 1 di estendere la durata della stagione non è casuale, ma risponde a precise strategie televisive.
1. Sfida agli ascolti pomeridiani
Negli ultimi anni, la fascia pomeridiana è diventata sempre più competitiva. Prolungare Il Paradiso delle Signore serve a mantenere alta l’attenzione del pubblico e contrastare la concorrenza delle reti rivali.
2. Evitare il “vuoto” estivo
In passato, la pausa estiva della soap lasciava spazio a produzioni sostitutive che non sempre hanno ottenuto buoni risultati in termini di share.
Allungando la stagione, Rai punta a ridurre questo rischio e a mantenere stabile il proprio pubblico.
3. Più episodi per i fan
La decima stagione prevede un numero maggiore di puntate rispetto al passato, proprio per coprire l’intero mese di maggio e accompagnare gli spettatori più a lungo.
Programmazione: quando va in onda
Attualmente, Il Paradiso delle Signore va in onda:
- Dal lunedì al venerdì
- Nel pomeriggio su Rai 1
- Intorno alle ore 16:00
Un appuntamento fisso che continua a registrare buoni ascolti, confermandosi uno dei titoli più seguiti del daytime Rai.
Cosa succede dopo il finale di stagione
Dopo la puntata conclusiva del 22 maggio, la soap entrerà nella consueta pausa estiva. Durante questo periodo:
- potrebbero andare in onda repliche
- la programmazione sarà sostituita da altri contenuti
- il ritorno è previsto, come di consueto, a settembre
Non è ancora del tutto certo il futuro della serie oltre la decima stagione, ma molto dipenderà dai risultati di ascolto delle puntate finali.
Il Paradiso delle Signore: un successo che continua
Nonostante qualche flessione negli ascolti rispetto al passato, Il Paradiso delle Signore resta un punto fermo della programmazione Rai. Con una media di oltre 1,4 milioni di spettatori e uno share competitivo, la soap continua a essere uno dei prodotti più solidi del pomeriggio televisivo italiano.