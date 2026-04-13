Nell’episodio de Il Paradiso delle signore previsto per lunedì 20 aprile alle 16:10 su Rai 1 è atteso un clamoroso riavvicinamento fra due protagonisti che recentemente si erano lasciati. Le anticipazioni della puntata rivelano infatti che tra Rosa e Marcello l’intesa non sembra essersi mai davvero sopita. Intanto, Matteo verrà arrestato, mentre Johnny diventerà improvvisamente ricco grazie a una scommessa su un incontro di boxe. Ci sarà spazio anche per le vicende sentimentali di Agata e per ciò che le è accaduto a Firenze. La giovane Puglisi troverà il coraggio di confessare a sua madre Concetta di temere che Mimmo non le perdoni il bacio che si è scambiata con il professore di restauro.

Rosa e Marcello si riavvicinano

Galeotto sarà il libro di Rosa, che permetterà alla scrittrice di vivere un nuovo, inaspettato avvicinamento con Marcello. I due ex fidanzati si ritroveranno infatti uniti proprio grazie all’opera letteraria della giornalista. È bene ricordare che Rosa ha pubblicato un romanzo che, seppur in forma velata, raccontava la storia d’amore della protagonista con un uomo misterioso; nei capitoli mancanti, invece, la scrittrice parlava apertamente della sua relazione con Marcello. Saranno proprio quelle parti non pubblicate a favorire la ricucitura del rapporto: Marcello suggerirà all’ex compagna di rimettere mano ai capitoli esclusi dalla stampa, e questo confronto creativo consentirà ai due di riavvicinarsi.

Le anticipazioni rivelano che l’intesa fra loro apparirà tutt’altro che sopita, come se non si fosse mai davvero interrotta.

Il piano di Umberto e Adelaide fallisce, Matteo viene arrestato

Nel corso dell’episodio del 20 aprile ci sarà un’inaspettata svolta nelle vite di due protagonisti, il cui destino sarà segnato da eventi totalmente opposti. Mentre Johnny si ritroverà fra le mani un’ingente somma di denaro dopo aver vinto una scommessa, Matteo finirà invece dietro le sbarre. Il piano architettato da Umberto e Adelaide per smascherare Ettore e Greta fallirà miseramente, e a farne le spese sarà proprio il fratello di Marcello, che verrà arrestato poiché colto in flagrante mentre si introduce furtivamente in casa di Ettore e Greta.

Intanto ci sarà spazio anche per le vicende di Agata, che sarà disperata perché temerà di aver perso Mimmo per sempre. La giovane Puglisi, infatti, rivelerà al fidanzato di essersi baciata con il professore di restauro conosciuto a Firenze e confesserà tutto anche a Concetta. Nella redazione de Il Paradiso delle signore ci sarà inoltre spazio per il concorso dell’ALMAT, e verrà ideata una nuova iniziativa volta a mettere in copertina la vincitrice.