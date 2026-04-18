Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un gesto del tutto inaspettato da parte di uno dei protagonisti. Nell’episodio che andrà in onda giovedì 23 aprile alle 16:10 su Rai 1, Mimmo sorprenderà tutti compiendo un’azione nata unicamente dal desiderio di aiutare Agata, nonostante il recente trasferimento con il professore. Il giovane Burgio, infatti, deciderà di inviare un telegramma a Firenze, convinto che il talento della ragazza meriti di essere sostenuto. Parallelamente, continuerà la storyline dei fratelli Marchesi, ormai smascherati: la loro vera identità è emersa e si è scoperto che sono i nipoti di Umberto.

Di fronte a questa rivelazione, Guarnieri sarà costretto a prendere una decisione drastica, destinata a cambiare gli equilibri familiari.

Mimmo spedisce un telegramma a Firenze per Agata

Mimmo deciderà di andare oltre il tradimento di Agata, che nell’episodio trasmesso venerdì 17 aprile su Rai 1 gli ha confessato apertamente di aver baciato il suo professore di restauro durante la permanenza a Firenze. Una rivelazione che ha provocato una frattura immediata tra i due ragazzi: il cameriere del Grande Caffè Amato, sconvolto, si è allontanato in lacrime dopo aver ascoltato le parole della sua fidanzata. Le anticipazioni della puntata del 23 aprile, però, preannunciano un colpo di scena inatteso.

Nonostante il dolore, Mimmo prenderà una decisione sorprendente pur di aiutare Agata a inseguire il suo sogno di costruirsi un futuro nel mondo dell’arte, in particolare nel campo del restauro fiorentino. Convinto del talento della ragazza, Burgio invierà in gran segreto un telegramma nel capoluogo toscano, nella speranza che la direzione della scuola di restauro possa concederle una nuova opportunità. Fra le righe del messaggio, Mimmo cercherà di far emergere le qualità di Agata, chiedendo che le venga permesso di rientrare nel corso che la giovane aveva abbandonato di punto in bianco qualche settimana prima.

Umberto prende una decisione drastica, Matteo affronta Odile

Nel frattempo, proseguirà la storyline legata alla vendetta dei fratelli Marchesi, ma con un risvolto del tutto inaspettato.

Ettore e Greta saranno ormai smascherati: la loro vera identità verrà alla luce grazie alle indagini senza sosta di Matteo, che scoprirà come i due ragazzi siano in realtà i figli di Arturo Guarnieri. Una volta accertato che gli stilisti della Galleria Milano Moda sono i nipoti di Umberto, Matteo tenterà di rivelare tutto a Odile, ma la ragazza non vorrà affatto ascoltarlo. Umberto, dal canto suo, prenderà una decisione drastica, deciso a liberarsi una volta per tutte dei due giovani. In un primo momento Guarnieri parlerà a cuore aperto con Ettore e Greta, svelando loro alcuni retroscena sul padre Arturo; subito dopo, però, detterà le sue condizioni, nella speranza di raggiungere un accordo che gli consenta di non rivederli mai più.

Tuttavia, i colpi di scena non mancheranno. Greta sferrerà infatti l’ultimo, pesantissimo affondo contro le famiglie Guarnieri e Di Sant’Erasmo: è perfettamente a conoscenza della reale paternità di Odile e userà questa informazione come arma di ricatto contro Adelaide.