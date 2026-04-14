Nella puntata de Il Paradiso delle signore che andrà in onda sul piccolo schermo giovedì 23 aprile ci sarà un tuffo nel passato per uno dei protagonisti. Le anticipazioni dell’episodio, previsto per le 16:10 su Rai 1, rivelano che sarà Umberto a confessare alcuni aspetti del suo rapporto deteriorato con il fratello Arturo, scomparso decenni prima. Guarnieri racconterà ai suoi nipoti appena ritrovati, Ettore e Greta, cosa sia realmente accaduto tra lui e il consanguineo. Intanto, dopo questa confessione, Umberto prenderà una decisione drastica e cercherà di sbarazzarsi dei due stilisti proponendo loro un accordo economico.

Tuttavia, un imprevisto ribalterà completamente la situazione. Greta, infatti, minaccerà la contessa di screditarne la reputazione e di trascinarla in un nuovo scandalo rendendo pubblica la vera paternità di Odile.

Umberto svela dettagli sui suoi trascorsi con Arturo

Umberto scoprirà chi sono i figli di suo fratello Arturo e per lui sarà un vero turbamento rendersi conto che si tratta di Ettore e Greta Marchesi. È utile fare un passo indietro: nelle precedenti puntate, Guarnieri si era confidato con Tancredi, parlando a cuore aperto di Arturo, morto decenni prima sulle Alpi svizzere. I rapporti tra i due erano compromessi da anni, al punto che Umberto non era nemmeno al corrente del matrimonio del fratello né del fatto che avesse avuto due figli, informazioni apprese soltanto dalla polizia quando gli fu comunicato il decesso dell’uomo, con il quale non era più in contatto da tempo.

Il commendatore non aveva mai cercato la vedova di Arturo né i figli, ignorando persino i loro nomi. Una volta scoperta la verità e le reali origini di Ettore e Greta, Umberto vorrà chiarire la situazione con loro, raccontando i dettagli del suo passato con il loro padre e ciò che accadde realmente tra i due fratelli.

Umberto detta le sue condizioni a Ettore e Greta

Nel frattempo, le anticipazioni non chiariscono ancora quali saranno i toni del confronto, ma un dettaglio non passa inosservato. Umberto detterà le sue condizioni a Ettore e Greta e non sarà affatto clemente. Sarà disposto a tutto pur di non averli più a Milano e lontani dalla sua famiglia. Guarnieri prenderà una decisione drastica, imponendo le sue regole: le trame lasciano intuire che si tratterà di un accordo economico volto a sbarazzarsi una volta per tutte di entrambi.

Tuttavia, il colpo di scena sarà dietro l’angolo, perché Greta avrà una nuova arma per alzare la posta in gioco. La stilista è infatti a conoscenza del segreto che unisce Adelaide e Umberto: sa che Guarnieri è il padre biologico di Odile. Intanto, la ragazza rifiuterà anche un confronto con Matteo, che tenterà di metterla in guardia rivelandole che Ettore e Greta sono i nipoti di Umberto, ma Odile non vorrà ascoltare il suo amico.