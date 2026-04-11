Nella puntata de Il Paradiso delle signore prevista per venerdì 24 aprile alle 16:10 su Rai 1, non tutto filerà liscio per due dei protagonisti. Saranno infatti Delia e Botteri a ritrovarsi al centro di un mistero che rischierà di rovinare i loro piani in vista delle imminenti nozze. Intanto, Agata sarà pronta a iniziare una nuova vita grazie a Mimmo, mentre Caterina dovrà affrontare una delusione: non vincerà il concorso. Ci sarà spazio anche per le intricate vicende dei fratelli Marchesi che, dopo la scoperta delle loro vere origini, cercheranno un modo per uscire dalla difficile situazione in cui sono precipitati.

Greta, infatti, arriverà addirittura a ricattare Adelaide.

Delia e Botteri devono fare una comunicazione importante

Delia e Botteri vorranno accelerare l’organizzazione del loro matrimonio, dopo che la Venere ha accettato di sposare lo stilista de Il Paradiso delle signore. Sarà quindi necessario preparare il piccolo Teo, figlio di Gianlorenzo, a sapere che suo padre sta per sposare la sua fidanzata. Il colpo di scena, però, sarà dietro l’angolo: proprio quando la coppia sarà pronta a dare la notizia al bambino, i due innamorati riceveranno un’informazione inattesa che rischierà di scombinare tutti i loro piani. Tuttavia, è bene precisare che le anticipazioni della puntata del 24 aprile non rivelano un dettaglio fondamentale: cosa scopriranno esattamente Delia e Botteri e se questa rivelazione riguarderà qualcosa in grado di compromettere le loro nozze oppure se si tratterà di tutt’altro.

Va inoltre ricordato che Ornella, la madre di Teo ed ex compagna di Gianlorenzo, potrebbe avere qualche problema di salute o potrebbe verificarsi un altro evento capace di mettere a rischio la loro unione.

Greta ricatta Adelaide e minaccia di rovinare la sua reputazione

Nel frattempo, Agata sarà pronta a iniziare una nuova vita anche grazie a Mimmo, che continuerà a sostenerla nonostante abbia scoperto del suo tradimento con il professore di restauro. Caterina, invece, rimarrà profondamente delusa quando non vincerà il concorso ALMAT e, inoltre, scoprirà che il bozzetto da lei scartato è stato presentato da un’altra allieva. Rosa prenderà una decisione che potrebbe ribaltare il verdetto negativo ricevuto dalla critica francese sul suo romanzo.

Ci sarà poi spazio per le delicate vicende dei fratelli Marchesi: ormai le loro origini saranno state svelate e verrà alla luce che sono i figli del defunto Arturo Guarnieri, fratello di Umberto. Adelaide e suo cognato attenderanno che i due stilisti della Galleria Milano Moda accettino l’accordo per lasciare Milano, ma Greta sfodererà una mossa inaspettata. La sorella di Ettore, infatti, minaccerà la contessa con qualcosa di potenzialmente devastante per la sua reputazione e per il rapporto con Odile. Greta conosce la verità sulla reale paternità della ragazza — Odile è la figlia biologica di Umberto — e userà questa informazione come arma di ricatto, decisa a rendere pubblica la notizia se Adelaide non cederà.