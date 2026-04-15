Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano una rivelazione destinata a provocare un forte scossone all’interno di una famiglia. Nella puntata in onda venerdì 24 aprile alle 16:10 su Rai 1, Greta entrerà in possesso di un segreto che riguarda la contessa e il suo passato: la stilista saprà infatti chi è il vero padre di Odile. Con questa informazione tra le mani, la stilista della Galleria Milano Moda sarà pronta ad alzare ulteriormente la posta in gioco e ottenere sempre di più sia da Adelaide che da Umberto, consapevole che il commendatore è il padre della contessina.

Greta sa l'identità reale del padre biologico di Odile

Nella puntata del 24 aprile de Il Paradiso delle signore verrà a galla una verità che finora sembrava non appartenere al bagaglio di informazioni dei fratelli Marchesi. Per mesi, infatti, i due stilisti hanno agito alle spalle di Adelaide, Umberto e Odile, muovendo i fili di un intricato piano di vendetta volto a rovinare la famiglia Guarnieri. C’è però un dettaglio che era passato inosservato e che Ettore e Greta non avevano lasciato trapelare in alcun modo. Sembrava infatti, stando alle puntate trasmesse su Rai 1, che i due non sapessero chi fosse il padre di Odile e non avevano mai affrontato insieme l’argomento delle origini della figlia della contessa.

Tuttavia, nel corso dell’episodio che chiuderà la settimana, proprio quando la reale identità di Ettore e Greta sarà ormai venuta a galla e la contessa e suo cognato avranno scoperto che i due ragazzi sono i figli di Arturo Guarnieri, Greta compirà una mossa inaspettata. La stilista si rivelerà infatti a conoscenza del fatto che Umberto è il padre di Odile, un’informazione che potrebbe cambiare radicalmente gli equilibri.

Greta utilizza l’informazione riguardante il vero padre di Odile come arma di ricatto

Nel frattempo, Adelaide e Umberto resteranno in attesa di sapere se Ettore e Greta accetteranno o meno le loro condizioni. La trama dell'episodio non chiarisce nel dettaglio quale proposta i due cognati abbiano avanzato ai figli di Arturo Guarnieri, ma sembra evidente che si tratti di un’offerta economica con un unico obiettivo: allontanarli definitivamente e farli lasciare per sempre Milano.

Greta, però, userà l’informazione in suo possesso, cioè la paternità di Odile, come arma di ricatto contro la contessa. Se questa notizia dovesse diventare di dominio pubblico, oltre a trascinare la famiglia Di Sant’Erasmo al centro di uno scandalo, il rapporto tra Adelaide e Odile ne uscirebbe irrimediabilmente compromesso. La giovane scoprirebbe infatti che la madre le ha mentito per quasi due anni, facendole credere che Umberto fosse suo zio e non il suo vero padre biologico. Occorrerà quindi attendere la messa in onda dell’episodio e le anticipazioni delle puntate successive per capire come evolverà questa storyline e se i fratelli Marchesi decideranno di arrendersi o se, al contrario, ci saranno nuovi colpi di scena dietro l’angolo.