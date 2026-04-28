La puntata de Il Paradiso delle signore in onda giovedì 30 aprile alle 16:10 su Rai 1 metterà in scena due addii, anche se per una delle coppie coinvolte potrebbe esserci ancora un margine di speranza. L’episodio seguirà infatti l’evoluzione dei rapporti tra Rosa e Marcello e tra Ettore e Odile. Mentre i primi vivranno momenti intensi, lasciando emergere sentimenti che non hanno mai trovato una vera conclusione, per i secondi — ormai ex a tutti gli effetti — non sembrerà esserci alcuna possibilità di riconciliazione. L’addio sarà definitivo, complice la partenza dello stilista della Galleria Milano Moda.

Greta, invece, resterà a Milano determinata a portare avanti il suo piano di vendetta contro la famiglia di suo zio Umberto.

Marcello stupisce Rosa e torna insieme a lei

Dopo giorni segnati da attenzioni reciproche, gelosie appena velate e un’intesa che non ha mai smesso di pulsare sotto la superficie, Marcello e Rosa si ritroveranno ancora una volta l’uno di fronte all’altra. Sarà un gesto romantico del direttore de Il Paradiso delle signore a riaccendere definitivamente ciò che tra loro non si era mai spento: la passione tornerà a farsi sentire e la coppia, secondo le anticipazioni del pomeriggio del 30 aprile, tornerà ufficialmente insieme. Destino opposto, invece, per Odile ed Ettore. La figlia di Adelaide ha scoperto la verità che le era stata taciuta: l’uomo che stava per sposare è il figlio di Arturo Guarnieri.

A rivelarlo è stata Marta, che ha deciso di assumersi la responsabilità di fronte a Umberto e Adelaide, contrari a svelare tutto alla ragazza. Una volta messa di fronte ai fatti, Odile ha troncato il fidanzamento, annullato le nozze e rifilato un sonoro schiaffo al suo ormai ex compagno. Per Ettore non resterà che prendere una decisione definitiva: lasciare Milano e tornare a Londra, mettendo fine a ogni tentativo di recuperare la relazione. Umberto e Adelaide si sentiranno vincitori, convinti di aver chiuso la partita. Ma la loro esultanza sarà prematura: Greta, rimasta in città, è pronta a muovere la sua personale vendetta contro la famiglia Guarnieri.

Greta attua la sua vendetta contro la famiglia Guarnieri

Nel frattempo, Greta entrerà finalmente in azione e il suo piano contro la famiglia Guarnieri prenderà forma in modo irreversibile. La stilista della Galleria Milano Moda, figlia del defunto Arturo e nipote di Umberto, organizzerà ogni dettaglio con precisione chirurgica. Tutto partirà da una trappola tesa a Odile, che non immaginerà minimamente che l’ex cognata abbia deciso di proseguire la sua vendetta colpendo proprio lei. La ragazza verrà attirata in un inganno studiato ad arte, anche se le anticipazioni della puntata di giovedì 30 aprile non rivelano ancora quali siano le reali intenzioni della sorella di Ettore. Quel che è certo è che, subito dopo, Greta telefonerà a Villa Guarnieri per dettare le sue condizioni: pretende un incontro con Adelaide, senza possibilità di rifiuto.

Le trame successive confermano che Odile finirà nei guai, perché verrà effettivamente sequestrata, diventando la pedina principale del ricatto. Nel frattempo, Delia prenderà una decisione cruciale per il suo futuro. Dopo giorni di riflessione e una telefonata da Marina Valli, l’attrice che le aveva proposto di occuparsi delle acconciature per un film a Hollywood, la Venere si troverà davanti a un bivio. L’offerta, inizialmente limitata a un solo progetto, si è trasformata in un impegno più lungo grazie alla proposta di un secondo film. Una prospettiva che avrebbe potuto cambiare la sua carriera, ma che arriva proprio mentre Delia è prossima alle nozze con Gianlorenzo. Le parole di Teo, che ha finalmente accettato l’idea di averla come matrigna, e la distanza che la separerebbe dallo stilista la porteranno a scegliere di restare a Milano, rinunciando all’avventura americana.

Infine, Irene riceverà il regalo di nozze scelto dalle sue amiche. Come anticipato nelle puntate precedenti, Johnny ha avuto un’idea originale per sorprenderla: un giradischi. Mirella, però, ha voluto aggiungere un tocco personale chiedendo al magazziniere di incidere la canzone che lui stesso ha scritto per Irene in occasione del matrimonio con Cesare. Un gesto che promette di emozionare profondamente la capo commessa.