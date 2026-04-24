La puntata de Il Paradiso delle signore in onda mercoledì 6 maggio alle 16:10 su Rai 1 si muoverà tra iniziative commerciali, tensioni familiari e un dramma personale che rischierà di esplodere. Mentre al grande magazzino Roberto lancerà un progetto legato al Giro d’Italia e Rosa sostituirà temporaneamente Irene tra le Veneri, Cesare Brugnoli vivrà il momento più fragile della sua parabola: deciso a cancellare ogni ricordo della sua ormai ex fidanzata Irene, finirà per lasciarsi trascinare in un gioco che potrebbe avere conseguenze imprevedibili.

A Il Paradiso delle signore nasceranno nuove tensioni: l’iniziativa di Roberto e la scelta impulsiva di Odile

La giornata si aprirà con un clima di apparente entusiasmo: Roberto lancerà un’iniziativa speciale legata al Giro d’Italia, pensata per attirare clienti e dare nuova energia alle vendite. Nel frattempo, Rosa accetterà di diventare Venere pro tempore, sostituendo Irene e aiutando le colleghe in un momento di forte riorganizzazione interna. Ma non tutto filerà liscio. Umberto scoprirà che Odile ha rimandato in fabbrica tutti i capi ideati da Greta, un gesto impulsivo che rischierà di creare un danno economico serio alla GMM. L’uomo, già provato dalle tensioni familiari, capirà che la ragazza sta agendo in preda a un turbamento profondo e che la situazione potrebbe sfuggire di mano.

Intanto, prima di lasciare Milano, Tancredi consegnerà a Rosa una busta contenente una proposta inattesa: un importante editore la vorrà come inviata in Vietnam, un’occasione che potrebbe cambiare radicalmente il suo futuro.

Cesare proverà a dimenticare Irene ma cadrà in un gioco pericoloso

Il cuore della puntata sarà però dedicato a Cesare Brugnoli, ancora devastato dall’abbandono di Irene nel giorno delle nozze. L’uomo cercherà di reagire con dignità, convinto che l’unico modo per sopravvivere al dolore sia cancellare ogni ricordo della donna e buttarsi in qualcosa di completamente diverso. Ma il tentativo di ricominciare lo porterà a imboccare una strada oscura: un gioco pericoloso, fatto di scelte impulsive e frequentazioni che potrebbero trascinarlo sempre più lontano da sé stesso. Il suo comportamento inizierà a destare preoccupazione, soprattutto perché Cesare sembrerà deciso a non chiedere aiuto a nessuno.