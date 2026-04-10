La trama dei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore in programma da lunedì 13 a venerdì 17 aprile su Rai 1, vedono diversi colpi di scena: Irene abbandona la recita per dedicarsi ai preparativi delle nozze con Cesare, mentre Johnny resta scosso dopo aver ascoltato casualmente un dialogo tra i futuri sposi. Matteo invece vola a Londra per ottenere nuove informazioni sulla madre dei fratelli Marchesi.

Il Paradiso delle Signore: Rosa scossa

Le anticipazioni relative ai nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore, vedono Johnny e Irene sempre più distanti: il musicista resta scosso dopo aver ascoltato in modo del tutto casuale un dialogo tra la Venere e il suo futuro sposo Cesare.

Ma non è tutto, perché Johnny resta deluso anche quando viene a sapere che Irene si è ritirata dalla recita per dedicarsi ai preparativi delle sue nozze. Irene nel frattempo confida alle altre ragazzi di aver assistito ad una discussione tra Cesare e Rebecca riguardante la gestione della casa, dopo la celebrazione delle nozze. Per quanto riguarda il matrimonio tra Odile e Ettore, quest'ultima informa la futura moglie che al ricevimento prenderà parte anche sua madre. Nel frattempo tra Ettore e Matteo continuano le tensioni, al punto che i due arrivano alle mani; solo l'interviene di Adelaide porterà una calma apparente. Intanto Matteo vola nuovamente a Londra per scoprire ulteriori informazioni sulla madre dei fratelli Marchesi e al ritorno informa la Contessa di Sant'Erasmo.

Rosa scopre alcune critiche ricevute in Francia legate al suo libro e appare molto scossa. Al magazzino viene ricordato Totò dopo la sua scomparsa, mentre Agata rifiuta definitivamente il lavoro a Firenze per fare ritorno a Milano ma tale decisione insospettisce Mimmo. Fulvio invece è sempre più nervoso dalla costante vicinanza di Valeria Craveri a Caterina.

Dove e quando seguire la tv soap

È possibile seguire la tv soap di Rai 1 dal lunedì al venerdì dalle ore 16:10, subito dopo la fine de La volta buona.

Tuttavia è possibile seguire gli episodi de Il Paradiso delle Signore anche in live streaming e on demand sul sito RaiPlay nella piattaforma dedicata.

Il commento degli utenti del web

Su X, diversi fan della longeva soap continuano a commentare le nuove trame.

Un utente ha affermato: "Mi dispiace molto per la piega che sta prendendo il rapporto tra Johnny e Irene". Un altro utente ha aggiunto: "Un po' ci credevo nel lieto fine tra il musicista e la Venere". Un ulteriore ha commentato: "Non vedo l'ora che Adelaide smascheri i fratelli Marchesi". Un utente ha scritto: "Odile quando riuscirà ad aprire gli occhi?". Infine c'è anche chi si è soffermato su Agata: "Mimmo non è uno sprovveduto, quindi se pensava di prendersi gioco di lui non ci riuscirà".