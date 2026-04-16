Le anticipazioni del Paradiso delle Signore delle puntate che andranno in onda da lunedì 27 a giovedì 30 aprile, perché venerdì 1° maggio la soap opera non andrà in onda, rivelano che i fratelli Marchesi verranno definitivamente smascherati. Anche Odile scoprirà la vera natura di Ettore, sta di fatto che interromperà la loro relazione. Greta, dal canto suo, non si arrenderà alla sconfitta e tenderà una trappola ad Odile, finendo per chiamare a Villa Guarnieri e richiedere un incontro con Adelaide.

Anticipazioni Paradiso delle Signore: Odile scopre la verità sui Marchesi e lascia Ettore

Nelle prossime puntate del Paradiso delle Signore molti nodi verranno al pettine. Adelaide e Umberto saranno molto turbati dal ricatto di Greta, sta di fatto che vivranno ore di terrore. Marta, allora, prenderà la situazione in mano e deciderà di raccontare tutta la verità ad Odile. Quando quest'ultima apprenderà la situazione, interromperà la relazione con Ettore. Quest'ultimo non si rassegnerà, tant'è che crederà di avere ancora qualche chance con Odile.

Adelaide fa una confessione spiazzante, Greta inganna Odile

Greta, nel frattempo, si impossesserà del testamento di Umberto. Adelaide, allora, prenderà la situazione in mano e affronterà i fratelli Marchesi raccontando loro una verità che li spiazzerà.

Alla fine Ettore si rassegnerà alla rottura con Odile e deciderà di partire per Londra lasciando la sorella a Milano, la quale scoprirà che il testamento di Umberto è sparito. Umberto e Adelaide crederanno finalmente di essersi sbarazzati dei Marchesi, ma così non sarà. Greta, infatti, tenderà una trappola ad Odile e chiamerà Villa Guarnieri chiedendo un incontro con Adelaide.

Delia davanti una scelta, Rosa riceve una bella notizia

Su di un altro versante, poi, Caterina riuscirà ad ottenere giustizia per come siano andate le cose in merito al concorso ALMAT. Delia non saprà se dare priorità all'amore per Botteri o lasciar prevalere la carriera e, quindi, partire per Hollywood. Alla fine, poi, pare propenderà per la prima.

Le Veneri penseranno ad un regalo per Irene in vista delle sue imminenti nozze e Johnny sarà loro di grande aiuto, sta di fatto che la giovane rimarrà piacevolmente colpita dalla sorpresa. Rosa riceverà un feedback positivo dalla critica francese a cui ha sottoposto il suo manoscritto. Infine, Marcello stupirà Rosa con un gesto romantico, tant'è che tra di loro si riaccenderà la scintilla.