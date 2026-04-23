In occasione dei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 27 a giovedì 30 aprile, le trame vedono Delia ad un bivio: la donna sceglie di rinunciare alla proposta di lavoro in America per proseguire la storia d'amore con Gianlorenzo. Intanto i fratelli Marchesi sono fuori controllo: Ettore lascia Milano, mentre sua sorella Greta tiene in pugno Umberto e Adelaide.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore dal 27 al 30 aprile

Le anticipazioni della tv soap di Rai 1, vedono Delia di fronte ad un bivio: da un lato la donna ha ricevuto un'importante proposta di lavoro che la porterà in America, mentre dall'altro c'è l'uomo della sua vita.

Dopo averne parlato con il piccolo Teo, Greta riuscirà a fare chiarezza: la ragazza infatti, scegli la favola d'amore con Gianlorenzo Botteri e rinuncia definitivamente a partire per Hollywood. Grazie a Fulvio e Valeria, Caterina riesce a dimostrare di essere truffata e che il bozzetto vincitore del concorso è stato disegnato da lei.

Per quanto riguarda il rapporto di Johnny e Irene: le Veneri chiedono al musicista di consigliarle un regalo per la futura sposa e lui lo fa volentieri, ma si rifiuta di organizzarle una sorpresa. Anche Irene sembra essere piuttosto turbata alla festa d'addio in onore di Johnny. Nel frattempo Rosa viene incoraggiata dalla criticata francese a scrivere altri libri.

Inoltre la donna si riavvicina a Marcello, dopo un gesto romantico di quest'ultimo. I fratelli Marchesi invece sono fuori controllo: se da un lato Ettore sembra essere rassegnato dopo la rottura con Odile ed in procinto di partire per Londra, la sorella Greta ricatta Umberto Guarnieri e la Contessa Adelaide di Sant'Erasmo.

Cambio di programmazione in vista del 1° maggio

Il Paradiso delle Signore subisce uno stop momentaneo.

Nel dettaglio, la rete ammiraglia ha deciso di non mandare in onda la soap venerdì 1° maggio per evitare che gli affezionati perdano la puntata in chiaro e per evitare un calo di ascolti essendo un giorno festivo.

Dunque i nuovi episodi vanno in onda da lunedì 27 a giovedì 30 aprile, mentre dal 4 maggio 2026 la programmazione torna come di consueto su Rai 1 a partire dalle ore 16:10.