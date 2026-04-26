La settimana dal 4 all’8 maggio alle 16:10 si aprirà con un clima teso a Il Paradiso delle signore, segnato da eventi che colpiranno in profondità le vite dei protagonisti. Mentre Greta lotterà per riprendersi dopo un incidente gravissimo e la scomparsa di Odile terrà la famiglia Guarnieri in uno stato di allarme costante, al Paradiso si respirerà un’aria di incertezza crescente. In mezzo a questo scenario già fragile, Mirella verrà travolta da qualcosa che non aveva previsto: il ritorno dell’uomo che aveva segnato una parte dolorosa della sua vita.

Un incontro inatteso, capace di incrinare ogni equilibrio costruito negli ultimi anni.

Mirella faccia a faccia con l’uomo che aveva cancellato: il passato torna e minaccia il presente

Per Mirella tutto inizierà con un sospetto: Michelino potrebbe aver parlato con qualcuno che non avrebbe dovuto incontrare. La donna cercherà di convincersi che si tratti solo di un’impressione, ma la verità si presenterà alla sua porta senza preavviso. L’uomo che aveva avvicinato il bambino si rivelerà essere una figura che Mirella conosce fin troppo bene, qualcuno che appartiene a un capitolo della sua vita che aveva giurato di non riaprire. Il suo arrivo sarà un colpo secco, improvviso, capace di farle mancare il fiato.

Non sarà solo la paura per Michelino a sconvolgerla, ma la consapevolezza che quell’uomo porta con sé ricordi che lei aveva sepolto con fatica. La sua presenza riaccenderà domande che Mirella non voleva più porsi e la costringerà a proteggere il figlio con una determinazione nuova, quasi feroce. Il ritorno di quest’uomo non sarà un episodio isolato: la sua vicinanza al bambino e il modo in cui si ripresenterà nella vita di Mirella faranno capire che non si tratta di un incontro casuale. E mentre lei cercherà di mantenere il controllo, la paura di perdere ciò che ha costruito inizierà a insinuarsi in ogni suo gesto.

Tra incidenti, fughe e scomparse: una settimana che cambierà tutto per ogni personaggio

Mentre Mirella affronterà il fantasma del suo passato, il resto della settimana sarà segnato da eventi altrettanto intensi. Greta, dopo l’incidente avvenuto durante l’incontro con Adelaide, resterà in condizioni critiche, lasciando la contessa in uno stato di profonda inquietudine. La scomparsa di Odile, introvabile da giorni, renderà tutto ancora più pesante. Sarà Matteo a intuire che la ragazza non si è allontanata volontariamente: un indizio lo guiderà verso il luogo in cui è trattenuta, permettendogli di riportarla a casa. Ma il ritorno non porterà pace: Odile, tormentata dai ricordi, vorrà cancellare ogni traccia dei Marchesi e rifiuterà l’aiuto dei suoi cari.

Nel frattempo, Irene, nel giorno delle nozze, abbandonerà Cesare e sceglierà Johnny. I due partiranno insieme, lasciando il negozio di moda milanese senza la sua capo commessa. Rosa prenderà quindi temporaneamente il suo posto, proprio mentre riceverà da Tancredi una proposta destinata a cambiarle la vita: partire per il Vietnam come reporter di guerra. Cesare, ferito dall’abbandono, proverà a reagire ma finirà per scomparire nel nulla, gettando Rebecca nel panico. La sua assenza diventerà un’ombra che si allungherà su tutta la settimana. Marcello, invece, vivrà un turbamento crescente dopo aver perso un oggetto legato a Rosa, interpretandolo come un presagio inquietante proprio alla vigilia della loro separazione.