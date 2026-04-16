Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un vero e proprio terremoto che sconvolgerà le famiglie Di Sant’Erasmo e Guarnieri. Saranno infatti i fratelli Marchesi i protagonisti indiscussi delle storyline che terranno banco nel finale di stagione. Nella puntata che verrà trasmessa martedì 28 aprile alle 16:10 su Rai 1, Greta riuscirà a entrare in possesso del testamento di Umberto, mentre Adelaide proverà a risolvere la situazione facendo una rivelazione sconvolgente a Ettore e a sua sorella.

Adelaide affronta Greta ed Ettore

La contessa e suo cognato saranno alle prese con momenti di alta tensione quando la verità sulle reali origini di Ettore e Greta verrà a galla: i due ragazzi si riveleranno essere i figli del defunto Arturo Guarnieri e, quindi, a tutti gli effetti nipoti di Umberto.

Proprio quest’ultimo subirà un furto non indifferente, perché Greta riuscirà a impossessarsi del testamento del commendatore, e risulterà facile intuire a cosa le servirà il prezioso documento. Sembra infatti evidente che l’obiettivo della stilista della Galleria Milano Moda sarà quello di mettere le mani sui beni di suo zio, che per lei e per suo fratello rappresenterebbero una sorta di risarcimento per quanto accaduto anni prima al loro padre Arturo. Tuttavia, i colpi di scena non mancheranno, perché nella delicata questione interverrà Adelaide, che deciderà di affrontare direttamente Greta ed Ettore.

Adelaide svela un segreto sconvolgente a Greta ed Ettore

Nel frattempo, le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore di martedì 28 aprile annunciano una mossa inaspettata di Adelaide, che deciderà di rivelare a Greta ed Ettore un segreto sconvolgente.

Su questa questione, però, non è trapelato alcun indizio, anche se vanno fatte alcune precisazioni. È bene ricordare che Greta è già a conoscenza del fatto che Umberto è il padre di Odile, come anticipato nelle puntate precedenti, e quindi non dovrebbe trattarsi della paternità della ragazza, a meno di ulteriori colpi di scena che potrebbero ribaltare la situazione. Occorrerà dunque attendere la messa in onda dell’episodio per avere la certezza della strategia architettata da Adelaide per sbarazzarsi dei fratelli Marchesi. Intanto, Ettore vorrà recuperare il suo rapporto con Odile, dopo essere stato lasciato bruscamente dalla fidanzata una volta scoperto che è il nipote di Umberto.