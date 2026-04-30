Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore per le puntate dall’11 al 15 maggio alle 16:10 su Rai 1 mostreranno una settimana intensa per Mirella, che si troverà faccia a faccia con Luigi, il padre di Michelino. Il loro incontro, atteso e temuto, riaprirà ferite profonde e costringerà la Venere a confrontarsi con un passato che non ha mai davvero superato.

Mirella consente a Michelino di incontrare suo padre Luigi

Dopo una lunga riflessione, Mirella deciderà di fare un passo importante: permetterà a Luigi di incontrare Michelino. Il momento sarà carico di emozione, ma anche di tensione.

Luigi cercherà di mostrarsi disponibile e affettuoso, ma Mirella, pur desiderando stabilità per il figlio, faticherà a lasciarsi andare. Va ricordato, intanto, che la Venere ha parlato del padre di suo figlio alle amiche, nelle precedenti puntate andate in onda su Rai 1, descrivendo il ragazzo come inaffidabile e che non si è mai curato del loro bambino. Anzi, proprio dai racconti di Mirella è emerso che Luigi, anni prima, scoperta la gravidanza della sua fidanzata, è scappato, facendo perdere le sue tracce. Nel frattempo, a Il Paradiso delle signore l’iniziativa legata al Giro d’Italia continuerà a riscuotere successo. Concetta attirerà l’attenzione di un cliente, suscitando la gelosia di suo marito Ciro.

Odile, in difficoltà con la nuova collezione della Galleria Milano Moda, verrà spronata da Matteo a seguire il proprio intuito creativo.

Luigi vorrà ricostruire la famiglia, ma Mirella non riuscirà a fidarsi

Nel frattempo, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore rivelano un colpo di scena sorprendente. Luigi, infatti, manifesterà il desiderio di ricostruire un rapporto familiare, ma Mirella non sarà pronta. Il passato, ancora vivo, la terrà in bilico tra paura e speranza. Intanto Cesare, dopo aver ascoltato l’appello radiofonico, tornerà a Milano e verrà aiutato da Johnny in una situazione complicata. Irene cercherà di sostenerlo nonostante la sua rovina economica.

Marcello, invece, riceverà notizie dal Vietnam che lo getteranno nell’angoscia: Rosa sarà stata ferita. La settimana si chiuderà con Mirella ancora combattuta, incapace di capire se Luigi meriti davvero una seconda possibilità.