Le puntate de Il Paradiso delle signore in onda da lunedì 4 a venerdì 8 maggio alle 16:10 su Rai 1 saranno segnate da partenze decisive, colpi di scena e scelte che cambieranno il destino di molti personaggi. Le anticipazioni degli episodi rivelano che Tancredi e Rosa, dopo settimane di incertezze, si troveranno davanti a un bivio che li porterà lontano da Milano. Intorno a loro, il negozio di moda dovrà affrontare l’assenza di Irene, la scomparsa di Cesare, le tensioni legate a Odile e un incidente che sconvolgerà la famiglia Guarnieri. Sarà una settimana densa, in cui ogni personaggio verrà messo alla prova.

Tancredi e Rosa pronti a lasciare Milano: una proposta inattesa cambierà il loro futuro

La settimana si aprirà con un evento che segnerà profondamente la vita di Rosa: prima di lasciare Milano, Tancredi le consegnerà una busta contenente una proposta di lavoro da parte di un importante editore. Si tratterà di un incarico prestigioso: partire per il Vietnam come reporter di guerra. Una scelta che richiederà coraggio, determinazione e un distacco doloroso da Marcello, con cui Rosa vivrà un addio carico di emozione e di promesse. Nel frattempo, a Il Paradiso delle signore, l'assenza della capo commessa inizierà a pesare. Con Irene ormai partita con Johnny, le Veneri dovranno riorganizzarsi e Rosa diventerà Venere pro tempore, aiutando le colleghe fino al momento della sua partenza definitiva.

Landi, consapevole delle difficoltà, chiederà a Concetta un ulteriore sforzo per mantenere il reparto in equilibrio. Intanto, Roberto lancerà un’iniziativa legata al Giro d’Italia, pensata per attirare nuovi clienti e dare slancio alle vendite in un momento di forte instabilità interna.

Greta ha un incidente, Odile e Cesare scompaiono nel nulla

Parallelamente, la storyline più drammatica riguarderà Greta, vittima di un grave incidente durante l’incontro con Adelaide. La contessa, sconvolta, temerà per la sorte di Odile, scomparsa da giorni. Sarà Matteo a trovare un indizio decisivo e a riuscire a liberarla, riportandola finalmente a casa. La ragazza, però, sarà tormentata dai ricordi e vorrà cancellare ogni traccia lasciata dai Marchesi, rifiutando l’aiuto dei suoi cari e rivendicando il diritto di decidere da sola.

Sul fronte lavorativo, Odile compirà un gesto impulsivo: rimanderà in fabbrica tutti i capi ideati da Greta, rischiando di provocare un danno economico enorme alla GMM. Umberto, preoccupato, coinvolgerà Matteo per farla ragionare, ma la ragazza non vorrà ascoltare nessuno. Intanto, la situazione di Cesare diventerà sempre più inquietante. Dopo essere stato abbandonato da Irene nel giorno delle nozze, l’uomo cercherà di cancellare ogni ricordo della donna e di buttarsi in qualcosa di diverso, ma finirà per lasciarsi trascinare in un gioco pericoloso. A un certo punto, di lui si perderanno completamente le tracce: Rebecca, disperata, temerà che gli sia accaduto qualcosa di grave. Nel frattempo, un uomo misterioso che aveva avvicinato Michelino si presenterà a Mirella, riaprendo una ferita del passato.

E mentre Odile, grazie al sostegno di Matteo, ritroverà entusiasmo e una nuova idea per la GMM, Marcello perderà un oggetto simbolo del suo legame con Rosa, interpretandolo come un presagio inquietante proprio alla vigilia della loro separazione.