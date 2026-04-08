La puntata de Il Paradiso delle signore che verrà trasmessa venerdì 10 aprile alle 16:10 su Rai 1 darà il via alla sempre più vicina disfatta dei fratelli Marchesi. Le anticipazioni dell’episodio rivelano che sarà Adelaide a incalzare con domande scomode Ettore e Greta, che verranno sopraffatti dalle richieste insistenti della contessa sulla loro madre Fiona. La madre di Odile non si lascerà sfuggire la certa inquietudine dei due fratelli, che rimarranno sconvolti e spiazzati dalla nobildonna. Nel frattempo, Agata si dimetterà dal suo lavoro a Firenze ma continuerà a raccontare bugie ai suoi cari.

Adelaide spiazza Ettore e Greta con domande scomode su Fiona Marchesi

Adelaide si recherà a cena a casa dei fratelli Marchesi, che però non trascorreranno affatto una bella serata. La contessa, forte delle dichiarazioni di Matteo, che ha iniziato a insinuare dubbi sulla bontà dei due stilisti della Galleria Milano Moda, comincerà a indagare su Ettore e Greta. Adelaide sarà già al corrente, proprio grazie al ragioniere de Il Paradiso delle signore, che la chiave per scoprire il mistero che ruota attorno ai fratelli Marchesi è la loro madre Fiona, ricoverata in una clinica di Londra. La contessa inizierà quindi a riempire il fidanzato di sua figlia e la sorella di domande scomode proprio sulla signora Marchesi.

Adelaide noterà una certa inquietudine in Ettore e Greta, che resteranno spiazzati dalle sue parole. A quel punto la contessa diventerà sempre più sospettosa, convinta che i fratelli Marchesi nascondano qualcosa di importante e non ancora venuto a galla. È bene ricordare che i due dipendenti del negozio di moda di Odile sono i nipoti di Umberto, poiché figli del defunto Arturo Guarnieri, fratello del commendatore.

Agata lascia il lavoro a Firenze e riempie di menzogne i suoi cari

Nel frattempo, Agata darà le dimissioni dal suo lavoro a Firenze, ma preferirà non raccontare la verità ai suoi cari, riempiendoli nuovamente di bugie. Intanto, Tancredi informerà Rosa di un’allettante opportunità, poiché in Francia si terrà la presentazione del suo libro.

Marcello coglierà l’occasione per spronare la sua ex fidanzata a partire, regalandole una guida di Parigi. Infine, ci sarà un colpo di scena: durante le prove generali della recita, tra Johnny e Irene accadrà qualcosa di totalmente inaspettato. Le anticipazioni non svelano ancora dettagli in merito, ma potrebbe trattarsi di un nuovo bacio appassionato. Per scoprire cosa succederà tra i due colleghi de Il Paradiso delle Signore occorrerà attendere la messa in onda dell’episodio che verrà trasmesso venerdì 10 aprile.