Le anticipazioni dell’episodio de Il Paradiso delle signore di mercoledì 15 aprile annunciano un lutto che sconvolgerà lo staff del negozio di moda e una partenza improvvisa per l’estero. Nella puntata, in onda alle 16:10 su Rai 1, arriverà la notizia della scomparsa di Totò, che lascerà di stucco i dipendenti. Intanto, Matteo sarà intenzionato a risolvere una volta per tutte la questione che riguarda i fratelli Marchesi e deciderà di tornare a Londra da Fiona, madre di Ettore e Greta. Infine, ci sarà spazio anche per le vicende di Irene, che rivelerà alle sue amiche di aver assistito a una lite furibonda tra il suo fidanzato Cesare e Rebecca.

La morte di Totò sconvolge lo staff de Il Paradiso delle signore

Il 15 aprile verrà ricordato, nel corso dell’episodio de Il Paradiso delle signore, un fatto di cronaca italiana di grande rilevanza storica. Proprio in quel giorno, nel 1967, perse la vita Totò, il celebre attore e comico napoletano. Durante la puntata, i dipendenti del negozio di moda verranno a sapere della sua morte e la notizia li sconvolgerà profondamente. Intanto, Irene confesserà alle sue amiche Veneri di aver assistito a un’accesa discussione tra i fratelli Brugnoli. Nello specifico, la lite avverrà tra Cesare e Rebecca e, come trapelato dalle anticipazioni, il motivo dello scontro riguarderà la divisione di una casa di famiglia.

Il fulcro della questione sarà legato anche al matrimonio tra Irene e l’avvocato.

Matteo lascia Milano e va a Londra da Fiona Marchesi

Nel frattempo, Matteo prenderà una decisione improvvisa, dal momento che, come già visto nelle puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, è rimasto solo a combattere contro Ettore Marchesi. Umberto, infatti, sembra essersi ormai arreso all’unione tra Odile e lo stilista della Galleria Milano Moda, ritenendo che il ragazzo non stia nascondendo nulla di losco. Portelli, invece, sarà di tutt’altro avviso e vorrà scoprire finalmente quale mistero si nasconda dietro i due fratelli. Per fare luce sulle loro origini e su ciò che potrebbero celare, deciderà di tornare a Londra da Fiona Marchesi, madre di Ettore e Greta.

Valeria, intanto, sarà entusiasta del talento di Caterina, che si cimenterà con un nuovo bozzetto. Tuttavia, questa iniziativa della signorina Craveri, che incoraggerà la giovane Rinaldi in questa nuova avventura, non verrà vista di buon occhio da Fulvio, convinto che l’influenza dell’imprenditrice sia negativa per sua figlia. Infine, Mimmo risponderà a una telefonata alquanto misteriosa arrivata per la sua fidanzata Agata.