La puntata de Il Paradiso delle signore che verrà trasmessa giovedì 16 aprile porterà nuovamente in scena il grande turbamento di una delle protagoniste. Nell’episodio, in onda alle 16:10 su Rai 1, Agata riceverà un regalo che sconvolgerà Mimmo. Intanto, Johnny origlierà una conversazione tra Irene e Cesare, rimanendo profondamente ferito. Ci sarà spazio anche per le vicende di Rosa, che sarà molto giù di morale a causa della stroncatura della critica francese riguardo al suo libro.

Mimmo sconvolto quando vede il regalo ricevuto da Agata

La situazione di Agata sarà sempre più fuori controllo, poiché non è ancora emerso in modo chiaro cosa sia realmente accaduto fra lei e il professore di restauro conosciuto a Firenze.

Durante la sua esperienza lavorativa in Toscana, la giovane Puglisi ha ricevuto avance da parte del suo insegnante, che lei – come spiegato a sua madre Concetta – ha rifiutato. La sarta le ha anche suggerito di presentarsi al lavoro insieme a Mimmo, così da far capire al pretendente che è fidanzata. Tuttavia, nell’episodio trasmesso su Rai 1 martedì 7 aprile, Agata ha ricevuto una telefonata proprio dall’uomo, al quale ha rivelato di essere rientrata a Milano a causa della malattia di sua madre. I misteri non cesseranno, poiché le anticipazioni rivelano che Agata riceverà un regalo, probabilmente proprio dal suo professore. Fatto sta che Mimmo rimarrà sconvolto una volta visto il dono e inizierà ad avere dei sospetti sulla sua ragazza.

Johnny origlia un discorso fra Irene e Cesare

Nel frattempo, ci sarà spazio anche per il grande turbamento di un altro protagonista. Sarà Johnny, infatti, a rimanere profondamente ferito quando origlierà una conversazione fra Irene e Cesare. Va ricordato che il magazziniere de Il Paradiso delle signore è innamorato della capocommessa e, dopo essersi scambiato con lei un bacio appassionato, è riuscito anche a dichiararle apertamente i sentimenti che prova nei suoi confronti. Intanto, al negozio di moda si inizierà a pensare di appendere un manifesto commemorativo in onore di Totò, recentemente scomparso. Infine, Rosa non se la passerà bene e sarà molto giù di morale, poiché la critica francese ha stroncato il suo libro.