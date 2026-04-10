Nella puntata de Il Paradiso delle signore che verrà trasmessa venerdì 17 aprile ci sarà spazio per una dolorosa confessione e una scoperta che provocherà una frattura in una delle coppie. Nell’episodio che verrà trasmesso alle 16:10 su Rai 1, Agata confesserà a Mimmo di averlo tradito con un altro uomo, il professore di Firenze. Intanto, Marcello darà un suggerimento a Rosa, mentre Matteo svelerà a Umberto e Adelaide cosa è riuscito a scoprire su Fiona Marchesi durante il suo viaggio a Londra.

Agata rivela a Mimmo di avere baciato il professore

Nella puntata che andrà in onda il 17 aprile ci sarà un delicato faccia a faccia fra Agata e Mimmo.

Quest’ultimo infatti inizierà sempre più a dubitare che alla sua fidanzata sia accaduto qualcosa mentre era da sola a Firenze per lavoro. Il barista del Gran Caffè Amato vorrà quindi sapere la verità e metterà Agata nella condizione di smetterla di mentirgli. La giovane Puglisi troverà quindi il coraggio di raccontare per filo e per segno ciò che gli ha taciuto per troppo tempo. È bene ricordare che Agata, negli episodi già trasmessi su Rai 1, ha avuto un momento di confidenze con Roberto Landi, al quale è riuscita a rivelare di aver tradito Mimmo con il suo professore di restauro. Agata infatti ha baciato il suo professore, per il quale ha perso la testa. Le anticipazioni rivelano che Mimmo scoprirà finalmente la verità e per lui sarà un duro colpo venire a sapere tali dettagli.

Marcello dà un suggerimento a Rosa

Nel frattempo, ci sarà un nuovo e inaspettato momento di vicinanza fra Marcello e Rosa, che si troveranno a parlare di lavoro. Nel dettaglio, il direttore de Il Paradiso delle signore proverà a dare un suggerimento alla sua ex fidanzata che potrebbe rivelarsi molto importante per il suo libro. Il manoscritto della giornalista infatti non ha avuto successo in Francia, poiché ha ricevuto una stroncatura dalla critica. Caterina invece si preparerà a sostenere l’esame all’Accademia e inserirà nella cartellina i disegni preferiti dal padre Fulvio. Ci sarà infine spazio per il mistero che avvolge i fratelli Marchesi, poiché Matteo, tornato dal suo breve viaggio a Londra, rivelerà a Umberto e Adelaide quanto ha scoperto su Fiona, la madre dei due stilisti.