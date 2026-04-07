Nella puntata de Il Paradiso delle signore che andrà in onda venerdì 17 aprile alle 16:10 su Rai 1 ci sarà spazio per una dolorosa confessione da parte di una delle protagoniste, una rivelazione che ha già destato più di un dubbio e sospetto. Le anticipazioni dell’episodio parlano chiaro: Agata rivelerà a Mimmo ciò che è successo e ciò che sta accadendo con il suo insegnante di Restauro conosciuto a Firenze. Nel frattempo, Marcello confiderà a Rosa il suo punto di vista sul libro e sulle critiche ricevute. Inoltre, Matteo spiegherà ad Adelaide e Umberto ciò che è riuscito a scoprire a Londra sulla madre di Ettore e Greta.

Mimmo ascolta la confessione di Agata sul professore di restauro

Mimmo non vivrà un periodo sereno a causa dei molti dubbi nati da fatti alquanto ambigui ai quali assisterà, e avrà bisogno di spiegazioni. È bene ricordare che il giovane Burgio ha risposto a una chiamata misteriosa proveniente da Firenze, fatta da qualcuno che aveva necessità di parlare con Agata. Inoltre, Mimmo ha scoperto che Agata ha ricevuto un regalo. Dopo tutti questi episodi, la giovane Puglisi troverà il coraggio di rivelare la verità al suo fidanzato e gli parlerà del suo insegnante di restauro. Nelle puntate già andate in onda, Agata ha raccontato di aver ricevuto avance dal suo professore e, stando a quanto confessato a sua madre Concetta, le avrebbe rifiutate.

Resta però il dubbio che il suo racconto corrisponda davvero alla verità o che la Venere stia nascondendo altro, e che possa persino essere arrivata a tradire il suo compagno durante le settimane di lontananza.

Marcello dà un suggerimento a Rosa

Nel frattempo, continueranno a essere trattate le vicende di Marcello e Rosa, che vivranno un nuovo avvicinamento grazie a un suggerimento importante che il direttore commerciale de Il Paradiso delle signore darà alla sua ex fidanzata, un consiglio legato al suo libro. Il manoscritto, infatti, è stato stroncato dalla critica francese e le parole di Marcello potrebbero aiutare la giornalista a capire dove ha sbagliato e come porre rimedio. Intanto, Caterina inserirà nella cartellina per l’esame alla scuola di moda i disegni preferiti da suo padre Fulvio.

Infine, ci sarà una rivelazione significativa da parte di Matteo, che confesserà a Umberto e Adelaide ciò che è riuscito a scoprire a Londra su Fiona Marchesi, la madre di Ettore e Greta. Il ragioniere potrebbe aver appreso che il marito della donna è Arturo Guarnieri, il defunto fratello del commendatore.