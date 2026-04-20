La puntata de Il Paradiso delle signore in onda venerdì 24 aprile alle 16:10 su Rai 1 porterà in scena una giornata cruciale per diversi protagonisti. Al centro delle vicende ci saranno Agata, pronta a voltare pagina grazie al sostegno di Mimmo, e la famiglia Guarnieri, costretta a fronteggiare l’ennesima mossa di Greta, determinata a non lasciare Milano senza colpire.

Agata inizierà un nuovo capitolo grazie a Mimmo

Agata vivrà uno dei momenti più importanti della sua crescita personale. Dopo mesi di incertezze, esitazioni e sogni messi da parte, la ragazza troverà finalmente il coraggio di imboccare una strada tutta sua.

A darle forza sarà Mimmo, che continuerà a sostenerla senza invadenza, spingendola a credere nel proprio talento e nelle proprie possibilità. Per Agata sarà l’inizio di una vita nuova, lontana dai sensi di colpa e dalle paure che l’hanno frenata finora. Intanto, è bene ricordare che Mimmo ha scoperto che la sua fidanzata l'ha tradito con il professore di restauro, con il quale si è scambiata un bacio. Le anticipazioni lasciano intendere fra le righe, che Mimmo perdonerà Agata e insieme saranno pronti a iniziare una nuova vita a Firenze. Per avere la certezza che per la coppia ci sia un lieto fine, occorrerà la messa in onda dell'episodio per scoprire se Agata e Mimmo partiranno insieme per trasferirsi definitivamente in Toscana.

Non andrà altrettanto bene a Caterina, che dovrà fare i conti con un’amara sorpresa: il bozzetto che aveva scartato per il concorso ALMAT verrà presentato da un’altra allieva. Per la Venere sarà un duro colpo, soprattutto perché il concorso rappresentava un’occasione importante per dimostrare il proprio valore. La delusione rischierà di metterla in crisi, ma la vicinanza di Fulvio e Valeria potrebbe aiutarla a non perdere fiducia. Intanto, Delia e Botteri saranno pronti a condividere con Teo una notizia importante che riguarda il loro futuro. Tuttavia, un imprevisto rischierà di ribaltare tutto, costringendoli a rivedere i loro piani proprio quando sembravano aver trovato un equilibrio.

Rosa farà una scelta decisiva, mentre Greta userà il segreto di Adelaide come arma per ricattare la contessa

Sul fronte editoriale, Rosa Camilli si troverà davanti a un bivio. Dopo aver ricevuto l’attenzione della critica francese, la ragazza capirà che il suo romanzo potrebbe davvero avere un futuro. La decisione che prenderà in questa puntata potrebbe cambiare il giudizio finale sul suo lavoro e, soprattutto, il suo percorso come scrittrice. Per Rosa sarà un momento di coraggio, ma anche di grande responsabilità. A Villa Guarnieri, invece, la tensione sarà altissima. Umberto e Adelaide attenderanno la risposta dei fratelli Marchesi alla loro offerta per lasciare Milano, convinti di essere vicini a chiudere definitivamente la vicenda.

Ma Greta non avrà alcuna intenzione di arrendersi. La stilista della Galleria Milano Moda giocherà la sua carta più pericolosa: minaccerà Adelaide di rivelare pubblicamente che Umberto è il padre di Odile, un segreto capace di distruggere reputazioni e rapporti. Il ricatto getterà un’ombra pesante sulla famiglia, aprendo la strada a nuovi conflitti e a conseguenze imprevedibili.