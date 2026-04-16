Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano colpi di scena previsti per l’ultima puntata di aprile e puntate che si preannunciano imperdibili. Giovedì 30, infatti, alle 16:10 su Rai 1 i telespettatori vedranno cosa accadrà ai fratelli Marchesi dopo che la loro reale identità sarà stata svelata. Mentre Ettore partirà per Londra dopo essere stato lasciato in tronco da Odile, Greta attirerà la figlia di Adelaide in una trappola. Parallelamente, Umberto e Adelaide festeggeranno la loro vittoria, ignari di ciò che starà accadendo alla loro ragazza, che finirà nelle grinfie della diabolica cugina.

Ettore lascia Milano, Adelaide e Umberto festeggiano

Ettore Marchesi verrà smascherato grazie alla determinazione di Matteo, che non si sarà mai arreso all’arrogante stilista. A quel punto le famiglie Guarnieri e Di Sant’Erasmo saranno ormai consapevoli che Greta e suo fratello sono i nipoti di Umberto, essendo figli del defunto Arturo Guarnieri. Ci sarà un primo colpo di scena quando Ettore, rimasto solo dopo che Odile lo lascerà in tronco, prenderà la decisione di lasciare Milano e tornare a Londra. Al contrario, lo stilista non partirà con sua sorella, che preferirà rimanere in città. Intanto, Adelaide e Umberto festeggeranno, convinti di essersi liberati una volta per tutte di Ettore e Greta.

Greta tende una trappola a Odile

Nel frattempo, però, ci sarà un colpo di scena inaspettato, perché Greta non rinuncerà al suo desiderio di vendetta e vorrà farla pagare a Umberto. La stilista della Galleria Milano Moda telefonerà infatti a Villa Guarnieri chiedendo un incontro ad Adelaide. Tuttavia, la sorella di Ettore mirerà soltanto a ordire un nuovo piano e, questa volta, nelle sue grinfie finirà Odile, che verrà attirata in una trappola. La natura e i dettagli di ciò che Greta avrà in mente per la ragazza non sono ancora stati rivelati dalle anticipazioni, e occorrerà quindi attendere la messa in onda delle puntate finali di maggio per scoprire cosa accadrà alla figlia della contessa e capire se sarà in pericolo di vita o se riuscirà a uscirne sana e salva.

Durante l’episodio, inoltre, Irene riceverà il regalo di nozze dalle sue amiche, rimanendo colpita dal gesto. Delia, invece, sembrerà aver ormai accantonato l’idea di partire per gli Stati Uniti e vorrà restare al fianco di Gianlorenzo. Infine, Marcello stupirà Rosa al punto che, per i due ex fidanzati, sembrerà riaffacciarsi l’amore.