La puntata de Il Paradiso delle signore in onda giovedì 30 aprile alle 16:10 su Rai 1 sarà dominata da un clima di apparente serenità al negozio di moda e, allo stesso tempo, da un’improvvisa escalation di tensione a Villa Guarnieri. Mentre Irene vivrà un momento speciale grazie alle Veneri e Marcello sorprenderà Rosa con un gesto capace di riaccendere la loro storia, Greta muoverà la sua pedina più pericolosa: attirerà Odile in una trappola e, subito dopo, contatterà Adelaide con una telefonata che cambierà il corso della giornata.

Greta attirerà Odile in una trappola e chiamerà Adelaide: la minaccia si farà diretta

A Villa Guarnieri la situazione precipiterà.

Umberto e Adelaide crederanno di essersi finalmente liberati dei fratelli Marchesi, convinti che la loro offerta sia stata accettata e che la vicenda possa chiudersi senza ulteriori scossoni. Ma Greta non avrà alcuna intenzione di lasciare Milano in silenzio. La stilista della GMM, sempre più determinata a colpire, attirerà Odile in una trappola, sfruttando le fragilità della ragazza e il caos emotivo seguito alla rottura con Ettore. Sarà un gesto calcolato, pensato per destabilizzare la famiglia Guarnieri nel momento in cui si sentiva più al sicuro. Subito dopo, Greta compirà la mossa più inquietante: telefonerà a Villa Guarnieri chiedendo un incontro diretto con Adelaide. Una richiesta che non avrà nulla di formale: sarà il segnale che la donna è pronta a giocare la sua carta finale, forte del segreto sulla paternità di Odile e decisa a usarlo come arma.

Per Adelaide sarà l’inizio di un confronto inevitabile, che potrebbe ribaltare ogni equilibrio costruito finora.

Irene riceverà il regalo delle Veneri, mentre Marcello riaccenderà la storia con Rosa

Nel frattempo, a Il Paradiso delle signore, la giornata si aprirà con un momento di festa per Irene, che riceverà dalle Veneri il regalo di nozze preparato con cura nei giorni precedenti. Il pensiero colpirà profondamente la ragazza, già provata dall’addio imminente a Johnny e dalle emozioni che la festa le ha suscitato. Nel frattempo, Delia sembrerà aver finalmente trovato la sua strada: dopo settimane di dubbi tra Hollywood e Botteri, la giovane apparirà più sicura dei propri sentimenti e pronta a scegliere l’amore.

Sul fronte sentimentale, Marcello sorprenderà Rosa con un gesto romantico che riporterà alla luce la complicità che li aveva uniti. Per la scrittrice, già incoraggiata dalle parole della critica francese Colette Bernard, sarà un momento di rinascita personale e affettiva. Intanto, Ettore prenderà una decisione drastica: partirà per Londra, lasciando la sorella a Milano e chiudendo definitivamente il capitolo con Odile.