La puntata de Il Paradiso delle signore in onda lunedì 4 maggio alle 16:10 su Rai 1 si annuncia come un episodio di svolta, segnato da addii, partenze e colpi di scena inattesi. Johnny e Mimmo si prepareranno a lasciare Milano, salutandosi prima di intraprendere strade diverse, mentre Irene sarà ormai a un passo dalle nozze con Cesare. Proprio quando tutto sembrerà procedere verso il matrimonio, però, un imprevisto ribalterà completamente la situazione. Nel frattempo, Greta rimarrà vittima di un incidente gravissimo e le sue condizioni desteranno forte preoccupazione, mentre di Odile non arriverà alcuna notizia da giorni, alimentando un clima di crescente inquietudine attorno alla famiglia Guarnieri.

Johnny riceve una sorpresa inaspettata da Irene, Mimmo va via

Le anticipazioni dell’episodio del 4 maggio de Il Paradiso delle signore annunciano un doppio addio destinato a cambiare gli equilibri: due protagonisti, pronti a voltare pagina, lasceranno il loro lavoro a Milano per intraprendere nuove avventure. Johnny, dopo aver vinto un’ingente somma di denaro grazie a una scommessa, si preparerà a partire per un lungo viaggio, mentre Mimmo sarà pronto a trasferirsi a Firenze, dove Agata lo attende con entusiasmo. Il barista del Gran Caffè Amato e il magazziniere del negozio di moda, legati da mesi da un’amicizia sincera e profonda, sceglieranno di condividere gli ultimi momenti in città, salutandosi con grande affetto.

Ma proprio nel giorno delle nozze di Irene, un evento del tutto inatteso lascerà Johnny senza parole: la capo commessa gli riserverà una sorpresa che ribalterà completamente le sue certezze.

Irene lascia Cesare per stare insieme a Johnny, Greta vittima di un grave incidente

Nel frattempo, per Irene arriverà un punto di svolta definitivo: a un passo dal matrimonio, abbandonerà Cesare poco prima di raggiungere l’altare e correrà da Johnny, decisa a iniziare con lui una storia d’amore che non ha più intenzione di reprimere. Il cugino di Delia, colto di sorpresa, resterà senza fiato davanti alla scelta radicale della giovane, che rinuncerà a tutto pur di costruire un nuovo capitolo al suo fianco. Parallelamente, continueranno a intrecciarsi le vicende più delicate legate alla vendetta dei fratelli Marchesi contro i Guarnieri.

L’episodio del 4 maggio chiarirà finalmente cosa è accaduto dopo gli eventi del 30 aprile e svelerà la verità sulla scomparsa di Odile, sparita da giorni senza lasciare tracce. Greta, infatti, prima di incontrare Adelaide aveva organizzato il sequestro della ragazza, ma proprio durante il faccia a faccia con la contessa qualcosa è andato storto, provocando un incidente gravissimo che ha travolto la stilista. Le trame non rivelano ancora se la sorella di Ettore riuscirà a salvarsi o se la storia stia conducendo verso un epilogo tragico. Intanto, Adelaide vivrà ore di angoscia per la sorte della figlia, mentre Matteo, sconvolto dalla sua scomparsa, si metterà sulle sue tracce. Sarà proprio lui a trovare un indizio decisivo, un dettaglio capace di illuminare il percorso e suggerirgli dove Odile potrebbe essere stata nascosta.