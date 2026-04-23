La puntata de Il Paradiso delle signore che andrà in onda venerdì 8 maggio alle 16:10 su Rai 1 avrà un risvolto misterioso e potenzialmente drammatico per più di un protagonista. Proprio quando Rosa sarà costretta a lasciare Milano per partire in Vietnam come reporter di guerra, Marcello perderà un oggetto che lo lega profondamente a lei: un episodio che gli farà nascere un terribile presentimento, come se quella partenza nascondesse un presagio oscuro. Nel frattempo, anche Mirella vivrà momenti difficili: un uomo legato al suo passato tornerà improvvisamente nella sua vita, riaprendo una ferita che credeva ormai chiusa.

A complicare ulteriormente la situazione, Cesare scomparirà nel nulla dopo essere stato lasciato da Irene, che ha deciso di interrompere la loro storia a un passo dal matrimonio.

Rosa va in Vietnam come reporter di guerra, Marcello sconvolto

Rosa riceverà un’allettante proposta lavorativa che, però, potrebbe rivelarsi estremamente pericolosa. La giornalista deciderà di dare una svolta radicale alla sua vita accettando di diventare reporter di guerra in Vietnam. Una scelta che pesa ancora di più se si considera che proprio quel conflitto ha già sconvolto uno dei protagonisti: Johnny, infatti, ha perso il suo amico Brian, morto al fronte dopo essersi arruolato. Nonostante questo precedente drammatico, Rosa partirà per il Vietnam poco dopo essersi ritrovata con Marcello e aver riacceso la loro storia d’amore.

Tuttavia, un episodio inaspettato getterà un’ombra sulla serenità del direttore del grande magazzino.

Marcello ha un terribile presentimento su Rosa

Nel frattempo, le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore dell’8 maggio rivelano nel dettaglio una serie di eventi destinati a sconvolgere diversi protagonisti. Marcello perderà un oggetto simbolo del suo legame con Rosa, e questo episodio si trasformerà per lui in un terribile presagio. La trama, tuttavia, non chiarisce se accadrà qualcosa proprio alla giornalista, né se la sua missione in Vietnam avrà un epilogo tragico, vista la pericolosità del suo nuovo incarico al fronte. Intanto, poco prima di partire con Johnny per iniziare una nuova vita, Irene scoprirà che Cesare è scomparso dopo essere stato lasciato.

La notizia getterà nel panico Rebecca, che sarà terribilmente preoccupata per le sorti del fratello, ancora irreperibile. Ci sarà poi spazio per la storyline di Mirella, che rimarrà sconvolta quando si imbatterà in un uomo che in passato aveva avvicinato suo figlio Michelino. L’identità di questa persona non è ancora stata rivelata, ma l’ipotesi più plausibile è che possa trattarsi del padre del bambino, soprattutto perché la trama sottolinea come per Mirella si riapriranno ferite profonde. Odile, invece, ritroverà entusiasmo e determinazione nel portare avanti il suo lavoro alla Galleria Milano Moda, grazie al sostegno costante di Matteo, che si rivelerà fondamentale per la sua rinascita professionale.