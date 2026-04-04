Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore preannunciano una settimana in cui Adelaide e Umberto si troveranno di fronte a una rivelazione inattesa legata a Fiona Marchesi, la madre dei due stilisti della Galleria Milano Moda. Nelle puntate in onda da lunedì 13 a venerdì 17 aprile alle 16:10 su Rai 1, infatti, ci sarà spazio per il ritorno di Matteo da Londra, portatore di notizie sorprendenti proprio su Fiona, la madre di Ettore e Greta. Una volta rientrato a Milano, Portelli non perderà tempo e metterà immediatamente in allerta Adelaide e Umberto riguardo a ciò che ha scoperto sulla donna.

Matteo rivela a Umberto e Adelaide cosa ha scoperto a Londra

Adelaide, già profondamente scossa dalla rivelazione di Ettore sulla presenza della madre al suo matrimonio con Odile, attenderà con crescente angoscia il racconto del ragioniere de Il Paradiso delle signore. Umberto, dal canto suo, resterà in fremente attesa — così come la sua cognata — di ottenere finalmente informazioni rilevanti sulla famiglia Marchesi. L’incontro tra la contessa, il commendatore e il fratello di Marcello si rivelerà tanto interessante quanto inquietante, alla luce delle rivelazioni destinate a emergere. Quando Matteo si presenterà da Adelaide e Umberto, il tono della conversazione si farà immediatamente serio. Il giovane riporterà con precisione ciò che ha appreso durante il suo colloquio con Fiona, riferendo parola per parola i fatti che la donna gli avrà confidato.

Le informazioni riguarderanno aspetti che Ettore e Greta non hanno mai rivelato a nessuno, e questo basterà a far comprendere ai presenti che la situazione è molto più intricata di quanto avessero immaginato. Adelaide e Umberto rimarranno sconvolti, mentre il racconto di Matteo si configurerà come un vero punto di svolta, destinato a influenzare le decisioni future dei genitori di Odile. Intanto è necessario ricordare che i telespettatori della soap pomeridiana di Rai 1 conoscono già ciò che i protagonisti ignorano: Fiona Marchesi è la cognata di Umberto, essendo la vedova del defunto Arturo, fratello del commendatore. Di conseguenza, Odile ed Ettore sono in realtà cugini, un dettaglio che i fratelli Marchesi non sospettano poiché la paternità della figlia della contessa non è mai stata rivelata nemmeno alla diretta interessata.

Le anticipazioni non chiariscono ancora se sarà proprio questo legame di parentela il fulcro della scoperta di Matteo o se il figlio di Silvana finirà per imbattersi in un’altra verità riguardante Fiona. Per sciogliere ogni nodo sarà dunque necessario attendere la messa in onda degli episodi. Tuttavia, essendo ormai vicini al finale di stagione, è plausibile che il legame di parentela tra Ettore e Greta — che, a tutti gli effetti, sono dei Guarnieri — venga finalmente alla luce proprio nella settimana centrale di aprile, da lunedì 13 a venerdì 17.

Intanto a Milano si muoveranno altre trame decisive

Mentre Adelaide e Umberto cercheranno di metabolizzare le parole di Matteo, Caterina continuerà a concentrarsi sulla preparazione dell’esame necessario per accedere all’Accademia.

La giovane potrà contare sull’incoraggiamento costante di Valeria Craveri, mentre suo padre Fulvio la osserverà con un misto di esitazione e timore, incapace di nascondere le proprie preoccupazioni. Agata, invece, pur avendo scelto di restare al negozio di moda come commessa, manterrà un atteggiamento che non convincerà del tutto il suo fidanzato Mimmo. Il ragazzo, infatti, dovrà affrontare due episodi che lo metteranno profondamente a disagio: una telefonata inquietante proveniente da Firenze, da parte di qualcuno che desidera parlare con Agata, e un misterioso regalo recapitato proprio alla giovane Puglisi. Entrambi gli eventi faranno pensare a un possibile coinvolgimento del professore fiorentino che, come già emerso nelle puntate precedenti, ha sviluppato un interesse non del tutto professionale nei confronti della ragazza.

Johnny, intanto, vivrà momenti di sconforto: l’assenza di Irene alla recita lo ferirà più del previsto, e l’idea del suo imminente matrimonio con l’avvocato Brugnoli si rivelerà difficile da gestire emotivamente. Nel frattempo, a Il Paradiso delle signore, la notizia della morte di Totò scuoterà l’intero staff. La decisione di realizzare un manifesto commemorativo per ricordare il celebre attore diventerà un gesto collettivo, un modo per rendere omaggio a una figura che ha segnato l’immaginario di tutti. Rosa, infine, attraverserà ore complicate dopo aver ricevuto giudizi molto duri sul suo libro. Sarà Marcello a intervenire prontamente, offrendole conforto e aiutandola a guardare al suo lavoro con occhi diversi, restituendole un po’ di fiducia proprio quando ne avrà più bisogno.