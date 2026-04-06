Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un arrivo totalmente inaspettato a Milano, che spiazzerà alcuni dei protagonisti della soap. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 13 a venerdì 17 aprile alle 16:10 su Rai 1, sarà Ettore a sorprendere tutti con una rivelazione del tutto inattesa. Il giovane stilista della Galleria Milano Moda, deciso a non nascondere più nulla, comunicherà che sua madre Fiona Marchesi arriverà a Milano per assistere al matrimonio con Odile. La notizia, accolta con stupore da chi conosce la storia della famiglia, avrà un impatto immediato su Adelaide, che non potrà ignorare i dubbi che la tormentano da giorni.

Intanto, al negozio di moda e in città, si muoveranno altre trame che renderanno l’atmosfera ancora più tesa: Caterina vivrà l’ansia dell’esame, Agata continuerà a fingere serenità, e Johnny dovrà affrontare un nuovo colpo legato a Irene.

L’annuncio di Ettore spiazzerà Adelaide e aprirà nuovi interrogativi

Quando Ettore rivelerà che Fiona sarà presente alle nozze, la reazione più evidente sarà quella di Adelaide, che non riuscirà a nascondere il turbamento. La contessa, già sospettosa, capirà che l’arrivo della donna potrebbe portare alla luce verità rimaste nell’ombra per troppo tempo. Nel frattempo, la tensione tra Ettore e Matteo continuerà a crescere, fino a sfociare in un gesto impulsivo che lascerà tutti senza parole.

La competizione tra i due giovani diventerà sempre più difficile da gestire, tanto che Adelaide chiederà a Marcello di intervenire.

Caterina, Agata, Johnny e gli altri: una settimana di scelte difficili

Mentre la notizia dell’arrivo di Fiona scuoterà gli equilibri, Caterina chiederà un parere al padre sui bozzetti destinati all’Accademia, trovandosi tra l’entusiasmo di Valeria e l’irritazione di Fulvio. Agata, pur avendo deciso di restare al negozio di moda come commessa, continuerà a mostrare segnali di incertezza che Mimmo non potrà ignorare. Johnny, invece, scoprirà che Irene non parteciperà più alla recita, un dettaglio che lo ferirà profondamente. In questo intreccio di emozioni, l’annuncio di Ettore diventerà il punto di svolta della settimana.