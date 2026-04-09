Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano una scoperta destinata a creare grande scalpore e a mutare gli equilibri tra i protagonisti. Nelle puntate che verranno trasmesse da lunedì 20 a venerdì 24 aprile alle 16:10 su Rai 1, Marta verrà travolta da una verità che cambierà per sempre il suo modo di guardare i fratelli Marchesi. Dopo giorni di tensioni e rivelazioni incrociate, Umberto capirà che non può più tacere e deciderà di raccontare alla figlia ciò che ha tenuto nascosto per anni: Ettore e Greta sono i figli di Arturo Guarnieri.

La notizia arriverà in un momento già carico di pressioni: la contessa e suo cognato, infatti, attenderanno una risposta dai due stilisti, ma Greta continuerà a muoversi nell’ombra, arrivando a ricattare Adelaide.

Umberto rivelerà a Marta che Ettore e Greta sono figli di Arturo

Il confronto tra padre e figlia sarà inevitabile. Umberto confesserà a Marta che Ettore e Greta sono figli di Arturo, suo fratello, e che per anni ha taciuto quel legame per evitare conseguenze imprevedibili. La giovane rimarrà senza parole: ciò che credeva essere una semplice rivalità familiare si rivelerà un intreccio di sangue, responsabilità e omissioni. La scoperta la costringerà a riconsiderare ogni gesto dei Marchesi e a interrogarsi sul ruolo che la sua famiglia ha avuto nel loro destino.

Il peso della verità cadrà su di lei proprio mentre la situazione attorno alla famiglia Guarnieri diventerà sempre più tesa.

Matteo esce dal carcere e incontra Adelaide e Umberto

La rivelazione di Umberto non sarà l’unico evento a scuotere la settimana. Matteo, appena uscito dal carcere, incontrerà di nuovo Adelaide e Umberto per riferire ciò che ha scoperto, ma troverà davanti a sé un clima teso e decisioni già in movimento. Agata e Mimmo vivranno un nuovo scossone: un telegramma dalla scuola di restauro riaccenderà dubbi che sembravano superati, proprio mentre la giovane Puglisi si prepara a una nuova fase della sua vita. Nel frattempo, Delia e Botteri saranno pronti a dare una comunicazione importante al piccolo Teo, ma una notizia inattesa rischierà di far saltare i loro piani.

A Il Paradiso delle signore, intanto, Caterina dovrà affrontare una delusione bruciante: il bozzetto che aveva scartato verrà presentato da un’altra allieva, compromettendo il risultato del concorso ALMAT. Rosa, invece, prenderà una decisione che potrebbe cambiare il giudizio della critica sul suo romanzo, mentre l’intesa con Marcello sembrerà riaffiorare. Sul fronte dei fratelli Marchesi, la tensione resterà altissima: Adelaide e il commendatore attenderanno la loro risposta all’offerta per lasciare Milano, ma Greta non mollerà la presa e minaccerà Adelaide di rivelare che Umberto è il padre di Odile, complicando ulteriormente un quadro già esplosivo.