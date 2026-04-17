Le puntate de Il Paradiso delle signore in onda da lunedì 27 a giovedì 30 aprile alle 16:10 su Rai 1 porteranno in scena una settimana densa di scelte decisive, rivelazioni inattese e momenti emotivamente forti. Le anticipazioni rivelano che ci sarà la festa d’addio di Johnny, un evento che dovrebbe essere leggero e celebrativo, ma che finirà per travolgere Irene, incapace di nascondere ciò che prova davvero. Intorno a lei, le vite degli altri protagonisti continueranno a intrecciarsi tra amori, segreti e colpi di scena che cambieranno ancora una volta gli equilibri del fra i protagonisti.

Irene crolla alla festa organizzata per Johnny, mentre le Veneri preparano il regalo di nozze

La settimana si aprirà con Caterina, finalmente pronta a ottenere giustizia per il concorso ALMAT grazie al sostegno di Fulvio e Valeria. Nel frattempo, Delia vivrà giorni di incertezza: la proposta di Hollywood la attirerà, ma l’amore per Botteri la tratterrà a Milano. Sarà Teo a offrirle una prospettiva capace di farle vedere con chiarezza ciò che desidera davvero. Le Veneri, intanto, si dedicheranno al regalo di nozze per Irene. Johnny suggerirà un’idea originale, pur cercando di non essere coinvolto troppo. Ma proprio lui diventerà il fulcro emotivo della settimana: alla sua festa d’addio, Irene perderà il controllo delle emozioni.

Dietro il sorriso di circostanza, la ragazza soffrirà molto più di quanto voglia ammettere, rendendo evidente che il distacco da Johnny non è affatto semplice. Nel frattempo, Rosa incontrerà la critica francese Colette Bernard, che la incoraggerà a coltivare il suo talento di scrittrice. Un riconoscimento che darà alla ragazza una nuova consapevolezza, mentre Tancredi capirà definitivamente che tra lui e la Camilli non potrà nascere nulla.

Greta si impossessa del testamento di Umberto e tende una trappola a Odile

Nel frattempo, la tensione raggiungerà livelli altissimi. Adelaide e Umberto vivranno ore drammatiche, consapevoli di essere sotto ricatto di Greta. Marta, per proteggere Odile, deciderà di raccontarle tutta la verità, spingendo la ragazza ad affrontare Ettore senza lasciargli spazio per spiegarsi.

Lo stilista della Galleria Milano Moda, convinto di poter recuperare il rapporto con Odile, si troverà invece davanti a un muro. Greta, nel frattempo, riuscirà a mettere le mani sul testamento di Umberto, un gesto che cambierà le carte in tavola. Quando però scoprirà che il documento è sparito, la sua rabbia la porterà a compiere una mossa pericolosa: attirerà Odile in una trappola e contatterà Villa Guarnieri chiedendo un incontro diretto con Adelaide. Nel frattempo, le Veneri consegneranno a Irene il regalo di nozze, lasciandola profondamente colpita. Delia sembrerà aver scelto l’amore, mentre Marcello sorprenderà Rosa con un gesto romantico che riaccenderà la loro storia. Ettore, ormai senza più appigli, partirà per Londra, lasciando la sorella a Milano. Umberto e Adelaide crederanno di essersi finalmente liberati dei Marchesi, ignari di ciò che Greta starà preparando nell’ombra.