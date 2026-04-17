Le puntate de Il Paradiso delle signore in onda da lunedì 27 a giovedì 30 aprile alle 16:10 su Rai 1 segneranno una svolta per due coppie al centro della stagione. La settimana sarà dominata da scelte drastiche e ritorni inaspettati: Odile, dopo aver appreso ciò che le era stato taciuto, deciderà di interrompere ogni legame con Ettore; Marcello, invece, troverà il modo di riavvicinarsi a Rosa, riaprendo una porta che sembrava chiusa per sempre. Infine, le anticipazioni rivelano che ci sarà spazio anche per altri protagonisti: Irene sarà sempre combattuta fra Cesare e Johnny, mentre Delia avrà dubbi sul suo futuro lavorativo, non sapendo se accettare o meno la proposta di Marina Valli di andare negli Stati Uniti.

Odile prende le distanze da Ettore

Il clima si farà subito teso quando Marta, stanca dei silenzi e delle mezze verità, sceglierà di raccontare tutto a Odile. La giovane, colpita e delusa, non vorrà più ascoltare giustificazioni: il confronto con Ettore sarà rapido e definitivo. Lui proverà a recuperare terreno, convinto che tra loro ci sia ancora spazio per un chiarimento, ma Odile non gli concederà alcuna possibilità. La sua decisione sarà ferma, tanto da spingere Ettore a preparare la partenza per Londra. Nel frattempo, Greta continuerà a muoversi nell’ombra. Dopo essersi impossessata del testamento di Umberto, scoprirà che il documento è scomparso e reagirà con una mossa pericolosa: attirerà Odile in una situazione ambigua e chiederà un incontro diretto con Adelaide, aprendo un nuovo fronte di tensione.

Marcello sorprenderà Rosa

Sul fronte opposto, la settimana offrirà un momento di luce grazie a Rosa, che riceverà un incoraggiamento prezioso dalla critica francese Colette Bernard. Le parole della donna daranno nuova fiducia alla giovane scrittrice, proprio mentre Marcello deciderà di farsi avanti con un gesto inatteso, capace di riaccendere la loro storia d'amore, terminata da qualche mese. Intanto, a Il Paradiso delle signore, le Veneri si dedicheranno al regalo di nozze per Irene, seguendo un’idea proposta da Johnny. La festa d’addio del ragazzo, però, metterà Irene in difficoltà: l’emozione la travolgerà, rivelando quanto il distacco sia più doloroso del previsto. Va precisato, però, che le anticipazioni delle prossime puntate non rivelano ancora se Johnny lascerà davvero Milano o se qualche colpo di scena possa cambiare i suoi piani.

Inoltre, è bene ricordare che Irene e Johnny si sono scambiati due baci passionali e il matrimonio con Cesare, pertanto, potrebbe anche non essere celebrato a causa di qualche possibile ripensamento della futura sposa. Sul fronte personale, Delia continuerà a interrogarsi tra la possibilità di partire per Hollywood e il sentimento che la lega a Botteri, mentre Caterina potrà finalmente vedere riconosciuto il proprio valore nel concorso ALMAT grazie al sostegno di suo padre e della signorina Craveri.