Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 15 aprile rivelano una svolta importante: Matteo vola a Londra per indagare sul passato di Ettore e scopre qualcosa che potrebbe cambiare la situazione e distruggere il futuro di Odile. Mentre la Contessa Adelaide avvia le sue verifiche da Milano, il viaggio di Matteo in Inghilterra fa emergere dettagli finora nascosti del passato della famiglia dei Marchesi, mettendo in discussione gli equilibri della soap di Rai 1.
Adelaide diffida della madre di Ettore
Tutto ha inizio quando Ettore annuncia la presenza di sua madre alle imminenti nozze con Odile.
Quella che dovrebbe essere una notizia rassicurante accende invece l'infallibile istinto di Adelaide. La Contessa, convinta che dietro quella presenza si nasconda un segreto, decide di non restare a guardare e avvia una serie di verifiche sulla famiglia dello sposo per proteggere la figlia.
Matteo scopre il segreto dei Marchesi
La tensione tra i protagonisti cresce fino allo scontro tra Matteo ed Ettore: l'aggressione rende evidente che il mistero è più profondo del previsto. Per fare chiarezza una volta per tutte, decide di partire per Londra con un obiettivo preciso, riuscendo a rintracciare la madre di Ettore. Al suo ritorno, le informazioni raccolte portano a conseguenze importanti che cambiano totalmente la percezione dei Marchesi.
Adelaide può far saltare le nozze di Odile
Le scoperte fatte a Londra non sono semplici dettagli, ma prove capaci di far saltare il matrimonio. Adelaide si trova ora davanti a una scelta cruciale: fermarsi per evitare uno scandalo o spingersi ancora oltre per smascherare Ettore. Conoscendo la determinazione della Contessa, la situazione sembra ormai destinata a emergere, minacciando di travolgere chiunque si trovi sulla sua strada.
Lutto al magazzino, addio a Totò
Al grande magazzino il clima è sempre più teso:
- Agata e Mimmo: il loro rapporto è segnato da sospetti;
- Caterina: si gioca il suo futuro all'Accademia tra i consigli di Valeria e l'ostilità di Fulvio;
- Irene e Cesare: il matrimonio si avvicina, ma le tensioni familiari continuano;
- Rosa: è scossa per una durissima recensione negativa;
- Lutto al Paradiso: la morte di Totò segna profondamente l'atmosfera per tutta la settimana.