Le trame delle nuove puntate de Il Paradiso in programma dall'11 al 15 maggio su Rai 1 rivelano che Irene tornerà a Milano dopo aver scoperto che Cesare è scomparso. Ciro, invece, metterà in difficoltà Concetta a causa della sua gelosia.

Irene torna a Milano per ritrovare Cesare

Irene abbandonerà il viaggio con Johnny per tornare a Milano. La capo-commessa sarà in ansia per le sorti di Cesare, abbandonato sull'altare. Difatti, la giacca dell'uomo verrà ritrovata sui Navigli e tutti penseranno in un suo gesto inconsulto. Rebecca, a questo punto, consegnerà a Irene e Johnny di lanciare un appello alla radio per ritrovare Cesare.

Fortunatamente quest'ultimo tornerà a Milano grazie a Johnny che lo salverà da una brutta situazione. Cesare dimostrerà di aver perso tutto quanto al tavolo verde ed Irene deciderà di aiutarlo a superare la delicata situazione.

Successivamente Odile riceverà delle indicazioni utili dai fratelli Barbieri per la nuova Galleria Milano Moda. La donna ritroverà fiducia in sé stessa grazie all'aiuto di Matteo e la collaborazione di Botteri.

Ciro è geloso di Concetta

Le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle signore rivelano che Marta racconterà a villa Guarnieri di aver ricevuto una proposta di trasferimento a Roma per seguire un grande progetto di casa famiglia per il Vaticano.

Ciro dimostrerà di essere molto geloso di Concetta, mettendo in difficoltà lo staff della galleria con un nuovo cliente.

Mirella, invece, farà conoscere Luigi a Michelino. Il giovane apparirà intenzionato a costruire una famiglia ma la donna temerà di soffrire come in passato.

Infine ci saranno brutte notizie per Marcello, il quale scoprirà che Rosa è rimasta ferita in Vietnam dov'era stata spedita da Tancredi come inviata di guerra. Adelaide aiuterà Barbieri con le pratiche per il rientro in Italia della scrittrice ferita.

Tancredi ha capito che con Rosa non ci potrebbe mai essere una storia d'amore

Nel frattempo, nelle ultime puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda a fine aprile in televisione, Rosa ha vissuto un momento di spensieratezza con una critica francese che le ha restituito entusiasmo. Tancredi, invece, si è reso conto che tra lui e la scrittrice non ci potrebbe mai essere una storia d'amore visto che lei è ancora profondamente innamorata di Marcello.

Irene, invece, è apparsa dispiaciuta durante la festa d'addio di Johnny. La capo-commessa ha capito di nutrire qualcosa per l'aiutate del grande magazzino.

Infine Odile ha affrontato Ettore dopo aver scoperto le sue bugie grazie a Matteo. La donna ha negato al fratello di Greta di concedergli una seconda possibilità.