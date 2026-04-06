Le nuove puntate di Il Paradiso delle Signore, in onda fino al 17 aprile, promettono colpi di scena, rivelazioni inaspettate e tensioni sempre più forti tra i protagonisti. Al centro della trama troviamo Adelaide, Marcello e Matteo, coinvolti in vicende che cambieranno gli equilibri della soap.

Adelaide scopre i segreti di Ettore

Uno dei momenti più importanti delle prossime puntate riguarda Adelaide, che verrà a conoscenza di alcune verità nascoste legate a Ettore. La scoperta avrà un impatto significativo, aprendo nuovi scenari e possibili conflitti.

Parallelamente, Matteo farà ritorno da Londra con informazioni cruciali sulla madre dei Marchesi. Il suo racconto a Umberto e Adelaide potrebbe rappresentare una svolta decisiva per comprendere meglio il passato della famiglia e le dinamiche ancora irrisolte.

Marcello e i dubbi sul futuro di Rosa

Marcello sarà protagonista di una storyline particolarmente intensa. Dopo la stroncatura del libro di Rosa, deciderà di affrontarla apertamente, dicendole ciò che pensa senza filtri.

Nonostante la critica, Marcello offrirà anche un suggerimento importante, dimostrando quanto tenga a lei e al suo percorso. Tuttavia, dentro di sé continuerà a nutrire dubbi che potrebbero influenzare le sue decisioni future.

Mimmo sospetta, Agata confessa

La tensione crescerà anche tra Mimmo e Agata. I dubbi di Mimmo si trasformeranno presto in veri e propri sospetti, portandolo a interrogarsi sul comportamento della ragazza.

Alla fine, Agata troverà il coraggio di confessare la verità, dando vita a un confronto carico di emozioni. Resta da capire se questa confessione basterà a ricucire il rapporto o se segnerà una rottura definitiva.

Caterina e la scelta dei disegni

Spazio anche alle vicende legate alla scuola di moda. Caterina farà una scelta importante inserendo nella cartellina per l’esame i disegni preferiti dal padre.

Una decisione che potrebbe rivelarsi determinante per il suo futuro, ma che porta con sé anche un forte valore simbolico e personale.

Matteo e la verità da Londra

Il ritorno di Matteo da Londra sarà tutt’altro che tranquillo. Le informazioni raccolte sulla madre dei Marchesi potrebbero cambiare radicalmente la percezione di alcuni personaggi.

Il confronto con Umberto e Adelaide sarà centrale e potrebbe portare a nuove alleanze o a scontri inaspettati.